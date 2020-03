El increíble homenaje de Ariana Grande a Whitney Houston

Ariana Grande no deja de sorprendernos con su excelente voz. Y es que la artista podría ser perfectamente la heredera de la diva del pop,. ¿Por qué decimos esto?

La joven cantante interpretó hace unos días dos de las canciones más conocidas, How will I know y Queen of the night en el programa de televisión Greatest Hits de la cadena ABC. Sin duda, uno de los mejores homenajes que se ha hecho en los años de emisión de esta cadena.

Cuando acabó su gran actuación, la cantante de 'Into You' quiso compartir en su Instagram una serie de fotos detrás de cámara. En una de ella, la cantante escribió: "Me honra y estoy agradecida de formar parte de Greatest Hits".

Además, cabe destacar que Ariana Grande ya nos sorprendió en otros programas imitando a artistas de la talla de Mariah Carey y Celine Dion. ¡Vaya registros que tiene la joven!

¿Qué te ha parecido la actuación?