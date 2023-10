Iñigo Quintero y ‘Si No Estás’, cronología de una canción convertida en fenómeno viral y número 1 en España

En internet no hay reglas ni previsiones. Y quien crea que puede controlarlo o domarlo, se equivoca. Íñigo Quintero lo sabe.

El suyo es el nombre responsable de Si no estás, el fenómeno musical que ha puesto la guinda al pastel de este verano. Mientras barajábamos qué canción había sido la más escuchada estos meses de calor, terraza y baile, con Ana Mena o Sebastián Yatra en la punta de la lengua, el tema de este coruñés de 22 años aguardaba, al acecho y expuesta desde hace un año, el momento perfecto para demostrar que en la música nada se sabe.

Casi 400 días después del lanzamiento, la pieza de Quintero ha inundado inesperadamente todas las melodías en redes sociales y ha ascendido al número 1 en España. Lo desencadenado por esta balada pop en el panorama musical nacional e internacional es una locura. La canción alcanzó hace solo una semana la posición 16 en el ranking mundial de Spotify. Solo Rosalía, Quevedo y Saiko habían logrado entrar en su Top 20 Global.

Si No Estás - Íñigo Quintero

España no es el único país en el que se ha posicionado como número 1, aunque haya sido el que le ha catapultado. Cinco países más se unen a la lista: Perú, Portugal, Suiza, Luxemburgo y Bélgica. Un auténtico fenómeno.

Llena de espiritualidad, la letra de Si no estás lamenta estar atravesando un momento delicado y convierte la canción en un grito de socorro a lo que parece que es Dios: Qué no se a dónde voy /No es real /Hace ya tiempo te volviste uno más /Y odio cuanto estoy /Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.

Quién es Íñigo Quintero, el autor de la canción viral 'Si no estás'

A Coruña, 22 años y cuatro canciones. El poder de la viralización ha demostrado a Íñigo Quintero que poco más que eso hace falta para colocar tu nombre en las tendencias de medio mundo.

Si no estás, que acumula 11 millones de visualizaciones solo en Youtube —desde que se colgó en la plataforma hace 12 días— fue la primera canción publicada del joven artista del que todo el mundo está esperando ver más. Después llegaron sus otros tres sencillos: Sobredosis, Será por ti y el más reciente, Sin Tiempo Para Bailar.

Durante el último año, antes incluso de convertirse en el centro del foco de atención total en TikTok o Instagram, el intérprete gallego se ha movido por algunas salas: en mayo actuó en la conocida Galileo Galilei de Madrid, y el pasado 1 de octubre cantó en directo el tema por primera vez (desde la popularidad alcanzada) en Pamplona.

Letra de 'Si no estás', de Íñigo Quintero

(Sueñas alto es el poder

Que te han dado desde el cielo)

Qué no se a dónde voy

No es real

Hace ya tiempo te volviste uno más

Y odio cuanto estoy

Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás

¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy?

Se me aparecen mil planetas de repente

Esto es una alucinación

Quiero ver tu otra mitad

Alejarme de esta ciudad

Y contagiarme de tu forma de pensar

Miro al cielo al recordar

Me doy cuenta una vez más

Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar

Esta distancia no es normal

Ya me he cansado de esperar

Dos billetes para amarte no quiero ver nada más

Imposible, es demasiado tarde

Todo es un desastre

Esto es una obsesión

No me sirven tus pocas señales

Ya nada es como antes

Me olvido de quien soy

¿Qué me has hecho?

¿Dónde estoy?

No vas de frente, es lo de siempre

Y de repente estoy perdiendo la razón

Cien complejos sin sentido

Me arrebatan tus latidos y tu voz

Y ya no puedo más

Qué no se a donde voy

No es real

Hace ya tiempo te volviste uno más

Y odio cuanto estoy

Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás

Imposible, es demasiado tarde

Todo es un desastre

Esto es una obsesión

No me sirven tus pocas señales

Ya nada es como antes

Me olvido de quien soy

¿Y dónde estás?

La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo

Es algo raro estoy viciado a tu amor

Quiero verte, verte, verte

Que se acabe ya