El intercambio de mensajes de Selena Gomez y Pedro Sánchez

Selena Gomez le ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez a través de Twitter. Siguiendo los pasos de Miley Cyrus, que hizo lo mismo en junio de 2020 y con el mismo objetivo, la cantante estadounidense ha escrito un tuit dirigido al presidente del Gobierno. Quiere que le ayude en la lucha contra el coronavirus.

"Primer ministro, Pedro Sánchez. Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de la Covid-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?", dice en el tuit escrito el sábado 24 de abril y que acumula más de 40.000 me gusta, incluido el de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no ha tardado mucho en responder a su petición.

Entre los comentarios de la publicación de Selena Gomez hay uno de Pedro Sánchez, que respondió sólo unas horas más tarde de recibir la mención en Twitter.

"España apuesta por el acceso igualitario y universal a las vacunas, Selena Gomez. Esta misma semana, he anunciado que este año pondremos a disposición de América Latina y el Caribe alrededor de 7,5 millones de dosis. Solo juntos lo lograremos. ¡Nos vemos en #VaxLive!", respondió Sánchez.

Qué es y cuándo es el VAX Live

VAX Live, el evento al que se refiere Selena Gomez, es un concierto solidario para recaudar fondos y promover la campaña de vacunación contra la Covid-19 en todo el mundo. El objetivo de este concierto es que los países menos favorecidos y con menos recursos tengan también la posibilidad de inocular a su población.

La cita, el VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, se celebrará el 8 de mayo de 2021 y contará con Selena Gomez como presentadora. Entre los cantantes confirmados se incluyen Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

"El VAX LIVE celebra la esperanza que las vacunas contra la Covid-19 están ofreciendo a las familias y comunidades de todo el mundo", dice el comunicado de Global Citizen. "Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que den un paso adelante y se aseguren de que las vacunas son accesibles para todos, de modo que podamos acabar con la pandemia para todos, en todas partes".

Para ver el evento en España hay que conectarse a las 02:00 del 9 de mayo a las cadenas ABC y CBS o a YouTube. También se puede escuchar por la emisora y aplicación de iHeart, o esperar a las 05:00 horas para verlo en FOX.

Miley Cyrus y Pedro Sánchez

Selena Gomez es la segunda cantante de talla internacional con la que Pedro Sánchez se intercambia mensajes en Twitter. Antes lo hizo con Miley Cyrus.

En su mensaje, Cyrus recordó que España había mostrado su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter: “Debemos mantenernos unidos para atajar la Covid-19 y su impacto desproporcionado en comunidades marginalizadas, en especial las de color. Pedro Sánchez le respondió recordando que "España es colíder en iniciativas como el acelerador ACT para lograr acceso igualitario a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para combatir la covid-19. Nuestro compromiso es fuerte, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es la única manera de no dejar a nadie atrás".