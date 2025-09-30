Iván Ferreiro anuncia las fechas y ciudades de su gira 'Hoy X Ayer'

¡Va a ser memorable! Iván Ferreiro celebra 35 años en la música y lo hace con la gira Hoy X Ayer . El cantante tiene previstas diez paradas dentro del tour que arranca en mayo de 2026 y se cierra en septiembre. Apunta las ciudades y las fechas.

Hace unos días Iván Ferreiro reflexionaba en Instagram sobre su ya larga trayectoria en la música. El cantante de Nigrán (Pontevedra) arrancaba su carrera musical en 1991 como vocalista de Piratas y, tras 13 años de éxitos, en 2004 iniciaba su andadura en solitario.

Han pasado 35 años de aquellos inicios, y desde entonces Iván Ferreiro ha publicado doce discos de estudio (cinco con Piratas y siete en solitario) y algunos más entre directos, recopilatorios y caprichos como Perversiones Catastróficas o Cena Recalentada. Una trayectoria que ahora quiere celebrar por todo lo alto con una gira muy especial.

Hoy X Ayer se presenta como su gira más especial: la oportunidad "revisitar canciones que lo fueron todo y que se quedaron por el camino sustituidas u olvidadas por otras nuevas" que fueron llegando y volver a salir al escenario canciones que no canta desde hace 20 años y otras que no han faltado nunca en su repertorio.

Las fechas de la gira de Iván Ferreiro

El anuncio de la gira se produjo hace solo una semana y ahora llega el momento de conocer las fechas y ciudades de los conciertos. Serán diez paradas en las que disfrutar de un show seguro memorable.

8 de mayo - Bilbao (Bilbao Arena Miribilla)

9 de mayo - A Coruña (Coliseum)

14 de mayo - Barcelona (Sant Jordi Club)

23 de mayo - Gijón (Gijón Arena)

29 de mayo - Murcia (Plaza de Toros)

30 de mayo - Valencia (Jardines de Viveros)

6 de junio - Sevilla (Cartuja Center Cite)

20 de junio - Salamanca (Enjoy! Multiusos)

27 de junio - Zaragoza (Multiusos)

20 de septiembre - Madrid (Movistar Arena)

Cuándo salen las entradas de la gira Hoy X Ayer

Las fechas ya son oficiales y también la fecha a la que salen a la venta las entradas.

Las taquillas virtuales en ivanferreiro.es se abren el jueves 2 de octubre a las 12:00 horas. ¡Estaremos atentos!