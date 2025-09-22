Iván Ferreiro celebra 35 años en la música con 'Hoy x Ayer', su gira más especial

"Hace unos meses se cumplían veinte años de la publicación de Canciones para el tiempo y la distancia y ese aniversario me ha recordado la cantidad de tiempo que llevo dedicándome a la música", reflexiona Iván Ferreiro en su última publicación de Instagram.

El cantante gallego cumple 35 años sobre los escenarios —"35 años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras"— y lo quiere celebrar con una gira muy especial, como ha anunciado por sorpresa en esta publicación.

"Treinta y cinco años de canciones. Doce discos de estudio (cinco discos con Piratas y siete con mi nombre) y algunos más entre directos, recopilatorios y caprichos como Perversiones Catastróficas o Cena Recalentada”, continúa el intérprete antes de anunciar las claves de su próximo tour.

35 años de canciones en una gira

Iván Ferreiro quiere que esta gira sirva para "revisitar canciones que lo fueron todo" para él y que "se quedaron por el camino sustituidas u olvidadas por otras nuevas que fueron llegando". "Canciones que hace más de 20 años que no canto y otras que siempre han estado en mi repertorio", señala el cantante.

"Tengo ganas de volver a salir al escenario solamente con un micrófono en la mano, y dedicarme solo a cantar, con la banda que me lleva acompañando los últimos años", apunta el intérprete, que hará un viaje desordenado dese la época de Piratas, su primera banda, hasta ahora. "Para celebrar y recordar que aún sigo vivo y que vosotras y vosotros seguís ahí".

La gira ya tiene nombre, Hoy x Ayer, y muy pronto se sabrán las primeras fechas. "Espero que os haga tanta ilusión como a mí", cierra el cantante ilusionando a sus seguidores.