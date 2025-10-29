Iván Ferreiro explica por qué acabó odiando 'Años 80' y cómo Amaral consiguió que se reconciliase con la canción

"La detestaba profundamente", confiesa Iván Ferreiro en una reciente entrevista al hablar de Años 80. El cantante de Nigrán (Pontevedra) reconoce sentirse identificado con Leiva e, igual que su colega odió Princesas durante años, él rechazaba el éxito del disco Ultrasónica de Piratas (2001).

El grupo del que formó parte entre 1991 y 2004 hizo la canción "un poco por encargo". "Estábamos experimentando, haciendo cosas chulísimas, y uno de la compañía no nos dejaba grabar el disco si no había como un hit claro; que nunca he entendido bien lo que significa", cuenta en la entrevista, y apunta que no entiende cómo entonces "esa persona no viera en El equilibrio es imposible una canción importante". Para él, lo sigue siendo hoy.

La cuestión es que Años 80 se hizo a regañadientes. "Funcionó muy bien y nos dio mucha rabia", reconoce el cantante sobre lo que sintieron él y sus compañeros. "Esa gira la tocamos, pero en la siguiente ya no".

Tuvo que intervenir Amaral para que, sin que Eva y Juan fuesen conscientes, Iván Ferreiro se conciliase con el tema. "Le tuve manía hasta que un día, en un festival, la tocaron, yo estaba en medio del público, y me encantó", dice el cantante, que el 24 de octubre de 2003 interpretó el tema junto al dúo de Zaragoza en el concierto despedida de Piratas.

Al final la reflexión de Iván Ferreiro es muy similar a la que hizo Leiva el pasado agosto en su post de Instagram. "Estoy mucho con ese texto", señala sobre lo que escribió el de la Alameda de Osuna (Madrid) para explicar por qué eliminó el tema de su setlist habitual y cómo 12 años después se dio cuenta de cómo era celebrada en el público. "Decía que se había dado cuenta de que él no era muy importante, que lo más importante era la canción", señala el cantante, y asegura que hace tiempo que nota lo mismo: "Cada vez que saco un disco, las canciones dejan de ser mías y cada una pilla subida dependiendo de los gustos de los demás".