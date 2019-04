IZAL llena, en dos noches consecutivas, el WiZink Center de Madrid con un mágico viaje al hiperespacio

La introducción del show corrió a cargo de una animación de los cinco integrantes de IZAL. A través de un vídeo en la gigantesca pantalla, nos adentrábamos en el interior de la nave en la que íbamos a realizar la misión espacial. Una fantasía en ciencia ficción que surtía el efecto deseado en los espectadores. Íbamos a comenzar un viaje pero todavía no sabíamos que iba a ser tan mágico.

Mikel Izal, Alejandro Jordá, Emanuel Pérez ‘Gato’, Iván Mella y Diego Costa salieron al escenario enfundados en cinco nacarados trajes de astronauta y, al compás de una inmensa ovación de más de 15.000 personas, despegamos los pies del suelo sonando ‘La Increíble Historia del Hombre que Podía Volar Pero No Sabía Cómo’.

La electrizante emoción que causó el inicio de concierto continuó a flor de piel con ‘Ruido Blanco’ y seguidamente, el público comenzó a corear el ‘Prólogo’ de ‘Copacabana’ con su icónico neón tropical de fondo.

Muchas gracias por tanta luz

Y se hizo la luz. Miles de personas encendieron sus linternas y dejó una imagen estelar. “Muchas gracias por tanta luz”, agradeció Mikel ante aquel firmamento. Los acordes de ‘Pequeña Gran Revolución’ acompañaron de forma perfecta a aquel momento idílico.

La ocasión llamaba al siguiente tema: ‘Los Seres Que Me Llenan’ y llevándonos a lo más alto con ‘Despedida’: “Las despedidas son mejor cuando no te vas”, apuntaba el vocalista pamplonico. IZAL rescató la ilusión de sus seguidores más fieles con ‘Arte Moderno’, ‘Tu Continente’ y ‘Agujeros de Gusano’.

El hilo conductor de la misión espacial corrió a cargo de los vídeos protagonizados por Julián López, Miren Ibarguren y Kira Miró. El momento más interactivo llegó de la mano de la aplicación móvil (‘Audioterapia’). Con esta app llegaba el turno de la decisión del público: las miles de personas que llenaban el WiZink hicieron la elección virtual del siguiente tema: ‘Palos de Ciego’.

‘El Temblor’ y ‘Pánico Práctico’ se hicieron un hueco en el directo y continuamos con ‘Canción Para Nadie’. La nostalgia nos invadió con las fotos de la infancia del grupo mientras sonaba ‘Qué Bien’. El show continuó con ‘Hambre’ y una manifestación brillante para ‘Temas Amables’: “¿No estáis hartos de la gente use las redes sociales para decir que todo es una mierda? Vamos a hablar de temas amables?”.

‘Oro y Humo’ dio paso a ‘Autoterapia’. El público comenzó a saltar con el inicio de ‘Asuntos Delicados’ y nos hicimos partícipes de ‘Magia y Efectos Especiales’. ‘El Pozo’, ‘Pausa’ y ‘La mujer de verde’ no faltaron a la cita para disfrute de todas aquellas personas que, por un momento, y a pesar de la diferencia generacional, compartían y coreaban al unísono las letras de IZAL.

El momento apoteósico llegó con ‘El Baile’: “Hagamos el amor, abracémonos, amémonos, BAILEMOS”. Decenas de globos de colores cayeron del cielo y dejó el ambiente perfecto para que Mikel conectara con su público al 100% y se lanzara a los brazos de los asistentes de las primeras filas. Sin dejar de cantar. Y sin dejar de brillar.

Era una gran noche. Tan grande que Raphael se coló en el concierto a través de las pantallas: “Todo viaje tiene su final… Nos vemos en la próxima misión”. Una misión que llegaba a su final con una emotiva revelación por parte del grupo: “Detrás del escenario ha habido euforia, nos hemos abrazado como la primera vez que tocamos en Café La Palma o en aquel primer festival. Ha sido un abrazo como el primero y eso ha sido una pasada”.

IZAL se despedía de dos noches muy intensas, épicas e inmensas, con ‘Bill Murray’: “Buen viaje”, se despedían.

Tras más de dos horas de viaje la nave aterrizó. Y nuestros pies volvieron a pisar el suelo. Y aunque seguíamos flotando en una especie de nube cósmica, abandonamos el recinto con el corazón encogido al ritmo de ‘Fly in to the moon’ de Sinatra.

Próximamente IZAL continuará la ‘Gira Autoterapia’ por Barcelona (12 de abril), Valencia (13 d abril), Granada (27 de abril), Murcia (2 de mayo), Sevilla (15 de junio), Logroño (22 de junio), Valladolid (29 de junio) y Gijón (27 de julio).