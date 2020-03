IZAL y Miss Caffeina tocan en la distancia y nos regalan ‘Pausa’ y ‘El Gran Temblor’ desde sus casas

La cantante lanza su nuevo single, 'Break My Heart', inspirado en el clásico de INXS, 'Need You Tonight', y que forma parte de su próximo álbum Future Nostalgia, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 3 de abril, pero que finalmente verá la luz de forma oficial este viernes 27 de marzo. Además, ya conocemos las nuevas fechas para ver Dua Lipa en concierto en España.