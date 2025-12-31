Jennifer Lopez se atreve con una versión de 'Young and Beautiful' de Lana del Rey
El show de Jennifer Lopez ha empezado. La cantante inauguró este martes 30 de diciembre su segunda residencia en Las Vegas y se ha atrevido con varias versiones, incluida una de Lana del Rey y otra de Elvis Presley. ¡No te las pierdas!
¡El espectáculo no ha hecho más que empezar! Jennifer Lopez inauguró este martes 30 de diciembre su segunda residencia en Las Vegas —Up all night: Live in Las Vegas— y lo hizo cosechando gran éxito.
La cantante neoyorquina, con citas en el Coliseo del Caesar's Palace hasta el 28 de marzo, dividió el espectáculo en cuatro actos y en cada uno incluyó versiones de conocidos temas de otros artistas, incluidos Lana del Rey y Elvis Presley.
Act 1
El espectáculo empezó con una versión de Let Me Entertain You, del musical Gypsy, y, tras cantar su éxito Waiting for Tonight, JLO se atrevió a hacer suyo el baile de Mambo de West Side Story.
Después siguieron Jenny From The Block y Do It Well.
- Let Me Entertain You de Gypsy
- Waiting for Tonight/Mambo de West Side Story
- Jenny From The Block
- Do It Well
Act 2
El segundo acto llegó con una nueva cover, esta vez de Peggy Lee, y la aparición sorpresa del rapero Ja Rule, que se sumó a la fiesta para cantar Ain’t It Funny y I’m Real con la neoyorquina.
- Love Don’t Cost a Thing
- I’m a Woman (Peggy Lee cover)
- Ain’t Your Mama
- Louboutins
- Ain’t It Funny (con Ja Rule)
- I’m Real (con Ja Rule)
- All I Have
- Get Right
Act 3
Las covers fueron las protagonistas de la tercera parte, en la que Jennifer Lopez también interpretó su hit El Anillo. Las versiones fueron en esta ocasión de Sarah Vaughan (Whatever Lola Wants), Lana del Rey (Young and Beautiful) y Elvis Presley (Heartbreak Hotel).
- Kiss of the Spider Woman
- Whatever Lola Wants (Sarah Vaughan cover)
- I’m Into You
- El Anillo
- Young and Beautiful (Lana del Rey cover)
- If You Had My Love
- Heartbreak Hotel (Elvis cover)
- Booty
Act 4
El final llegó con Get Happy de Judy Garland y Don’t Rain on My Parade, de Barbra Streisend, que sirvieron como preámbulo de una espectacular Let’s Get Loud.
- Get Happy (Judy Garland cover)
- Dance Again
- Play
- On the Floor
- Don’t Rain on My Parade (Barbra Streisand cover)
- Let’s Get Loud