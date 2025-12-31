Jennifer Lopez se atreve con una versión de 'Young and Beautiful' de Lana del Rey

¡El espectáculo no ha hecho más que empezar! Jennifer Lopez inauguró este martes 30 de diciembre su segunda residencia en Las Vegas —Up all night: Live in Las Vegas— y lo hizo cosechando gran éxito.

La cantante neoyorquina, con citas en el Coliseo del Caesar's Palace hasta el 28 de marzo, dividió el espectáculo en cuatro actos y en cada uno incluyó versiones de conocidos temas de otros artistas, incluidos Lana del Rey y Elvis Presley.

Act 1

El espectáculo empezó con una versión de Let Me Entertain You, del musical Gypsy, y, tras cantar su éxito Waiting for Tonight, JLO se atrevió a hacer suyo el baile de Mambo de West Side Story.

Después siguieron Jenny From The Block y Do It Well.

Let Me Entertain You de Gypsy

de Waiting for Tonight/Mambo de West Side Story

de Jenny From The Block

Do It Well

Act 2

El segundo acto llegó con una nueva cover, esta vez de Peggy Lee, y la aparición sorpresa del rapero Ja Rule, que se sumó a la fiesta para cantar Ain’t It Funny y I’m Real con la neoyorquina.

Love Don’t Cost a Thing

I’m a Woman (Peggy Lee cover)

(Peggy Lee cover) Ain’t Your Mama

Louboutins

Ain’t It Funny (con Ja Rule)

(con Ja Rule) I’m Real (con Ja Rule)

(con Ja Rule) All I Have

Get Right

Act 3

Las covers fueron las protagonistas de la tercera parte, en la que Jennifer Lopez también interpretó su hit El Anillo. Las versiones fueron en esta ocasión de Sarah Vaughan (Whatever Lola Wants), Lana del Rey (Young and Beautiful) y Elvis Presley (Heartbreak Hotel).

Kiss of the Spider Woman

Whatever Lola Wants (Sarah Vaughan cover)

(Sarah Vaughan cover) I’m Into You

El Anillo

Young and Beautiful (Lana del Rey cover)

(Lana del Rey cover) If You Had My Love

Heartbreak Hotel (Elvis cover)

(Elvis cover) Booty

Act 4

El final llegó con Get Happy de Judy Garland y Don’t Rain on My Parade, de Barbra Streisend, que sirvieron como preámbulo de una espectacular Let’s Get Loud.