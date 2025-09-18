Jessie J anuncia su nuevo álbum 'Don't Tease Me with a Good Time'

La cantante Jessie J ha anunciado el lanzamiento de Don't Tease Me with a Good Time, su nuevo álbum de estudio, el sexto de la carrera de la británica, que verá la luz el próximo 28 de noviembre.

Como muestra de su nueva música, la artista ha publicado los adelantos No Secret, Believe in Magic, And the Award Goes To y Living My Best Life, que formarán parte del tracklist de Don't Tease Me with a Good Time. Además, tal y como ha indicado Jessie J, este nuevo disco estará disponible también en formato vinilo y CD.

Una gran noticia para sus fans y para la propia artista, que ha regresado recientemente a los escenarios el pasado 6 de septiembre en el festival In the Park de BBC Radio 2 tras los avances experimentados en su tratamiento contra el cáncer de mama del que fue diagnosticada.

"En el último concierto que di, no tenía ni idea de qué iba a pasar, y todavía estoy en pleno proceso de recuperación, pero definitivamente no estoy lista para Babins", indicó Jessie durante un discurso al público. "Bueno, sí lo estoy, pero mis médicos me dicen: Tranquila, chica. ¿Entiendes? Puedes sacar a la chica de Essex y devolverla a Essex".

Un primer espectáculo tras la reprogramación de su gira de finales de año por Reino Unido y Europa, debido a la segunda intervención quirúrgica a la que se ha tenido que someter en su tratamiento, que ha obligado a la artista a posponer sus shows hasta abril de 2026.

"Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía; nada grave, pero tiene que hacerse antes de fin de año", explicó la artista en redes sociales. "Esto coincide con la gira que tenía programada. Lo siento mucho, me siento frustrada y triste, pero necesito mejorar, necesito sanar".