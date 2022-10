Joaquín pone en un aprieto a Rosario al preguntarle sobre tener sexo antes de un concierto

Rosario Flores estuvo este miércoles con Joaquín en el programa de entrevistas Joaquín, el Novato. La hija pequeña de Lola Flores y Antonio González habló el futbolista y presentador de familia, dinero, amor, música y sexo.

Joaquín quiso saber sobre las relaciones sexuales antes de los conciertos. ¿Son buena idea o son contraproducentes como dicen que ocurre en el fútbol?

"Hay una leyenda que dice que los futbolistas no podemos echar un kiki antes de los partidos, aunque a mí me ha venido bien siempre. ¿En la música cómo va?", quiso saber Joaquín, a lo que Rosario respondió muy sincera: "No sé los cantantes hombres, pero a las mujeres no. A las mujeres nos viene hasta bien. Cogemos más energía".

La cantante comparó el efecto de las relaciones en hombres y mujeres —"vosotros quedáis un poco más para allá"— y recordó a un cantante mexicano que decía que no podían porque se les bajaba un tono. "La verdad es que yo de eso no me he enterado muy bien... pero a las mujeres nada", insistió la artistas.

"Es que en el fútbol hasta nos concentran", añadió Joaquín, que recordó que antes les decían que era para que no mantuviesen relaciones: "Ahora dicen que es para que descansemos, porque todos tenemos niños, pero el fin lo sabemos todos".