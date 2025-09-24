Joaquín Sabina apunta una nueva fecha de su gira 'Hola y Adiós' en Madrid: a qué hora salen las entradas a la venta y dónde comprarlas

Joaquín Sabina sigue inmerso en su gira Hola y Adiós, un panel de conciertos donde el intérprete de 19 Días y 500 Noches pone fin a su travesía por los escenarios. Desde principios de este año, el cantante se ha embarcado en una travesía que le ha llevado a distintos puntos de la geografía española y latinoamericana. Ahora, el jienense ha anunciado su nueva y última fecha en directo: el 12 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Como ha comentado el propio artista en redes, las entradas saldrán a la venta a partir del 25 de septiembre a las 12:00 horas a través de sus páginas jsabina.com y holayadioslagira.es.

Una nueva fecha con la que el cantante sumará 71 conciertos a su gira de despedida.

Precios de las entradas

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto costarán las entradas de esta nueva fecha, sí que sabemos que para el concierto que tiene planteado el próximo 17 de noviembre las entradas rondaban entre los 57 y 135 euros, a lo que hay que sumar los gastos de distribución.

Su gira Hola y adiós

Joaquín Sabina continúa su andadura por los escenarios en nuestro país. Estas son las fechas de sus próximos conciertos:

25 y 27 septiembre – Granada

2 y 4 octubre – Barcelona

9, 11 y 13 octubre – Valencia

20 y 22 octubre - Madrid

5 y 7 noviembre - Bilbao

12, 17, 25 y 30 de noviembre

¿Sigue habiendo entradas disponibles para otras fechas?

Actualmente, quedan entradas disponibles en Granada (25 y 27 de septiembre), Valencia (13 de octubre) y Madrid con su nueva fecha.