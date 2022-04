Joaquín Sabina vuelve a los escenarios por sorpresa junto a la banda sabinera Benditos Malditos

La Sala Galileo Galilei acogió por sorpresa a Joaquín Sabina después de prometer que no volvería a actuar en directo mientras la gente tuviese que estar con la mascarilla. Después de este pequeño concierto el artista ha anunciado nuevo disco y nueva gira.

Este sábado 23 de abril el artista jienense Joaquín Sabina ha aparecido por sorpresa junto a la banda sabinera Benditos Malditos, donde ha interpretado su canción Tan joven y tan viejo tras 800 noches de su última aparición en público.

Sabina actuó por última vez en febrero de 2020 en el Wizink Center, donde se precipitó del escenario desde una altura de casi dos metros sufriendo tres fisuras limpias en el hombro izquierdo. Esta caída le hizo retirarse de los escenarios, pero más tarde llegaron el covid y el aislamiento.

El músico prometió volver a los escenarios el 22 de mayo al mismo lugar, pero la pandemia hizo imposible este encuentro.

El octubre de 2021 Sabina dejó claras sus ideas respecto a la vuelta a los conciertos: “No volveré a escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse, fumar o tomar una copa”.

Esa promesa llegó a su fin con la despedida de las mascarillas el 20 de abril de 2022, y tres días después el artista aparecía por sorpresa junto a Benditos Malditos, donde se subió al escenario de la sala Galileo Galilei por sorpresa desde una esquina del escenario para interpretar Tan joven y tan viejo.

Aunque en los Latin Grammy sí que lo vimos subirse al escenario junto a Leiva, esta la primera vez que se encuentra con su público en dos años.

Una noche mágica

Una noche idílica para todos los presentes, en especial para la actriz Lidia San José, que compartió un fragmento de la actuación de Sabina en su cuenta de Instagram acompañándolo con un pie de fotos en el que se veía la emoción de la actriz de vivir ese momento.

“Sí, el de la foto es él, el rey Sabina”, así comenzaba la San José ante la incredulidad de ver de vuelta a los escenarios al artista después de más de dos años, además de dejar claro que los allí presentes se volvieron locos al verlo en escena: “Y sí, enloquecimos”, afirmaba. Además añadía varios hashtags en los que se termina de ver su ilusión: #soylapersonamasafortunadadelmundo #joaquinsabina #meenvidiaislose.

Lidia ha compartido varios fragmentos en los que la banda y el cantante interpretaban tanto Tan joven y tan viejo como el final de Peces de ciudad, junto a algunas instantáneas del concierto, entre ellas un selfie con la vocalista, Mara Barros.

La banda sabinera también ha publicado dos post de la noche junto a Sabina agradeciendo al jienense por compartir aquel momento tan especial con ellos y el público: “SOMOS LA BANDA DE SABINA. Gracias jefe por este regalo, por tu apoyo y por tu generosidad”, añadían junto al vídeo.

En el segundo post se extendían más, con un mensaje más personal al artista que ha hecho que magia junto a ellos en la sala Galileo Galilei: "Hoy la magia ha sido él, su cálido apoyo, su mensaje al finalizar la canción, su voz y su abrazo".

Nuevo disco y nueva gira

Sabina ha anunciado nuevo disco y nueva gira. Así lo ha confirmado en una entrevista con Antena 3: "Estoy rebuscando en el cajón y tengo casi la mitad de un nuevo disco. La gira empezará en enero o febrero, y será como a mí me gustan las giras, mucho Latinoamérica y toda España".

Parece que la actuación con su banda ha dejado al jienense con la miel en los labios y ha hecho que tenga más ganas aún de volver a estar de gira: “Fue una de las noches más enriquecedoras y emocionantes de mi vida, todavía estoy relamiéndome. Me asomé por sorpresa y me llevé una sorpresa que me anima mucho más al disco y a la gira que quiero hacer".