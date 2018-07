John Newman estrena su nuevo videoclip “All I Need Is You”

Coincidiendo con su paso por Bilbao BBK Live, el cantante ha publicado este nuevo proyecto audiovisual, producido por HungerTV, en el que se le presenta elegante, clásico, carismático y con aires retros.

El artista ha escogido para esta ocasión el tema de cierre, All I Need Is You, dentro del repertorio que compone su álbum Tribute que sigue promocionándose con cinco singles oficiales ya en lo que va de tiempo. Mientras tanto, Newman también se encuentra trabajando en la composición de su segundo disco que se espera para finales de este año.

Y es que lo mejor de este joven artista todavía está por llegar, pues también se espera el estreno de su ya sonada colaboración en el nuevo single de Calvin Harris.