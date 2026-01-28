Justin Bieber actuará en los Premios Grammy 2026 cinco años después de su última actuación

Los Premios Grammy no nos paran de dar sorpresas en los últimos días como el anuncio de que Harry Styles presentará una categoría, sino que ahora hemos podido saber que Justin Bieber se une a la lista de cantantes que actuarán en la gala.

El canadiense ha sido nominado además en cuatro categorías distintas: Álbum del año y Mejor álbum Pop Vocal por SWAG, Mejor interpretación pop por DAISIES y Mejor interpretación R&B por YUKON.

Quizás le veamos cantar alguno de estos temas en directo, aunque es muy probable que cante alguna de las nuevas canciones de su disco SWAG II.

La gala tendrá lugar el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Su pasado en los Premios Grammy

En toda su carrera, Justin Bieber tan solo ha recibido dos Premios Grammy, a pesar de haber contado con 23 nominaciones (27 este año):

Mejor Grabación de Dance/Electrónica: Where Are Ü Now , junto con Skrillex y Diplo (2016)

, junto con Skrillex y Diplo (2016) Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo: 10000 Hours, junto con Dan + Shay (2021)

Además, ha actuado en un total de dos ocasiones en los premios: en 2011, cantó su mayor éxito Baby y Never Say Never, junto a Jaden Smith y Usher; y en 2016 cantó Love Yourself y Where Are Ü Now, junto a Skrillex y Diplo.