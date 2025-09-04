Justin Bieber anuncia por sorpresa 'Swag II', la segunda parte de su último álbum con estreno inminente

Los rumores eran ciertos: Justin Bieber planeaba lanzar otro disco muy pronto. Y es que el artista, menos de dos meses después de estrenar su álbum Swag, ha anunciado una segunda parte del proyecto con estreno inminente

Se trata de Swag II, el que parece que seguirá la estela de su álbum más personal. Eso sí, parece que habrá un cambio en el enfoque: del negro pasa al rosa, lo que puede significar que del pesimismo pasará a cantarle al optimismo.

Ha sido el propio artista quien ha anunciado este nuevo disco en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores numerosas publicaciones de golpe desvelando detalles del álbum: la portada, la posible contraportada, la campaña publicitaria y, además, la fecha de estreno.

"Swag II esta medianoche", ha desvelado Bieber, enloqueciendo más aún a sus fans. Siguiendo el mismo estilo que el lanzamiento de Swag, el intérprete de Daises ha sorprendido con esta segunda parte.

Aunque con muy poca antelación, Justin Bieber ha inundado su Instagram de vídeos enfocando a pantallas y lonas en la calle, memes con su nuevo disco y escogiendo el rosa de Swag II como su nuevo sello de identidad.