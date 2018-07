Justin Bieber celebra sus 6 años en Youtube con el nuevo tema 'Take you'

Hace ya seis años desde que Justin Bieber se dió a conocer a través de Youtube. Para conmemorar este aniversario, el canadiense ha querido obsequiar a sus fans con un vídeo con una preview de su próximo álbum Believe Acoustic interpretando Take you, una de las dos canciones nuevas del disco.

Justin Bieber, el cantante más poderoso según la lista Billboard de los 21 jóvenes más poderosos menores de 21 años, celebra sus seis años en Youtube, plataforma que lo dio a conocer.

El canadiense ha obsequiado a sus fans con un vídeo en el que habla de este aniversario y en el que interpreta Take you, una de las canciones nuevas que se incluyen en Believe Acoustic, su nuevo disco.

Believe Acoustic incluye tres temas inéditos, además de los ocho temas versionados de Believe. Yellow Raincoat, producido por Justin y Tom Strahle, I Would, producido por Da Internz y Aaron Michael Cox y el tema producido por Justin, Nothing Like Us; una visión íntima del amor de adolescente.

El disco promete ser todo un éxito ya que su antecesor, Believe, ha arrasado en las listas de éxitos; Beauty and a Beat, tema que interpreta junto a Nicky Minaj, se encuentra actualmente en el #8 de las lista de éxitos Billboard americana en su versión original.

Actualmente Justin Bieber se encuentra concentrado en su trabajo, inmerso en su gira mundial. Las beliebers españolas pueden estar tranquilas porque el cantante canadiense llegará a nuestro país en el mes de marzo; el 14 de marzo actuará en el BEC de Bilbao y el 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.