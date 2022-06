Justin Bieber revela el motivo de salud que le ha obligado a posponer su gira

Justin Bieber se ha visto obligado a posponer algunos conciertos de su gira Justice Tour debido a una parálisis facial producida por el síndrome de Ramsay Hunt, diagnosticado recientemente al artista.

Este síndrome se genera a causa de la infección de un nervio de la cabeza, y afecta a la cara, oído y boca, produciendo parálisis, dolores e incluso pérdida auditiva.

Justin ha compartido su situación a través de un vídeo en redes, motivo de peso por el cual ha tenido que cancelar sus próximos shows de la gira.

"Hola a todos, aquí Justin. Quería actualizaros sobre lo que ha estado pasando. Como podréis ver en mi cara tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, es un virus que ataca los nervios en mis oídos, en mi cara, y eso causa que mi cara se paralice", explicaba el canadiense.

"Como podéis ver no puedo guiñar este ojo, no puedo sonreír en este lado de mi cara, esta fosa nasal tampoco se mueve. Tengo parálisis en este lado completo de mi cara", ha contado Justin, mientras mostraba que, efectivamente, su cara estaba totalmente paralizada y no podía ni pestañear.

Además, Justin ha aprovechado este vídeo para pedir comprensión a sus fans: "Así que para aquellos que están frustrados por la cancelación de los próximos shows, es obvio que no soy físicamente capaz de hacerlas. Esto es bastante serio como podéis ver, desearía que no fuese así pero obviamente mi cuerpo me esta diciendo que tengo que bajar el ritmo. Espero que lo entendáis".

"En este tiempo voy a descansar y relajarme para volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer, pero mientras tanto no será así. Os quiero chicos, gracias por ser pacientes conmigo. Me voy a recuperar", ha concluido el cantante.