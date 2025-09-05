Justin Bieber sufre un retraso en el lanzamiento de 'SWAG II', su nuevo disco: "No estoy seguro de qué está pasando"

Justin Bieber está teniendo problemas. El artista canadiense ha querido repetir la misma fórmula que con su anterior álbum, SWAG, al anunciar su nuevo lanzamiento por sorpresa. Así, este jueves 4 de septiembre desveló que publicaría el disco SWAG II el día siguiente "a medianoche"... pero una vez ha llegado la hora, el proyecto no estaba disponible.

El cantante, que estaba promocionando el disco compartiendo numerosas imágenes en su Instagram, ha querido tranquilizar a sus seguidores informando del problema. "Estoy esperando con vosotros. Sin engañaros, no estoy seguro de qué carajo está pasando. Estoy dando clic en refrescar", ha escrito, asegurando que no sabe cuál es el problema real detrás del retraso de SWAG II.

"Perdón por la espera, me dicen que en cualquier segundo", ha añadido. También ha compartido una captura de pantalla de su conversación con David Waltzer, un miembro de su equipo. En ella, Bieber pregunta que "dónde está" el disco, a lo que su compañero le responde: "Acabo de preguntar, debería salir en cualquier minuto. Estoy esperando sentado en las escaleras, fuera de mi casa". El artista responde: "Qué carajo. Ese p*rro me pegó mal".

"No está apareciendo en Spotify ni en Apple Music. Refrescar, cargando……….", ha comentado en otra publicación en su cuenta de Instagram.