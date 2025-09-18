Justin Bieber supera a Beyoncé en su caché millonario para el Coachella 2026

Justin Bieber vuelve a lo grande a los escenarios.

El artista ha sido confirmado como uno de los cabeza de cartel del Coachella 2026. Después de años sin salir de gira, cancelando conciertos y tours, los fans del cantante esperan sus concierto con ganas, y él ha puesto un precio alto por este gran show que le espera.

Según ha confirmado la revista Rolling Stone, el intérprete de Daisiesha firmado un contrato millonario sin agente intermediario en la negociación. Bieber se comunicó directamente con la promotora del festival, Goldenvoice, para negociar los términos de participación.

Así se lo indicó a la mencionada revista una fuente cercana al artista: "Es un paso revolucionario para un cabeza de cartel, y es algo que construyó completamente por su cuenta". "Entre ser cabeza de cartel en Coachella y el éxito de Swag, está claro que este es el comienzo de una nueva y emocionante era para Justin, una en la que él tiene el control total", expuso.

Asimismo, una fuente cercana estima que los honorarios de Bieber superarán los 10 millones de dólares por los dos fines de semana (5 millones de dólares por fin de semana). Y aunque es un pago similar a otros artistas que han sido cabeza de cartel, en el caso del intérprete de Baby este no tendrá que desviar una comisión de la agencia.

Se estima que esta cifra posicionaría a Justin Bieber como el artista mejor pagado de la historia del Coachella, seguido por nombres como el de Beyoncé, que recibió 8 millones de dólares por su actuación en la edición del festival en 2018.