Justin Bieber protagoniza el vídeo 'Where are ü now' de Skrillex y Diplo

Jack Ü , el nuevo proyecto de Skrillex y Diplo , va viento en popa. Después de conseguir millones de reproducciones con la presentación de Where are ü now en Ultra Music Festival y el vídeo con la canción, ahora llega su vídeo oficial protagonizado por Justin Bieber .

Justin Bieber en su nuevo vídeo 'Where are ü now' / europafm.com

Jack Ü, el proyecto de música electrónica de Skrillex y Diplo, acaba de estrenar el vídeo Where are ü now, como promoción de su debut Skrillex and Diplo Present Jack Ü. Tras contar con la cantante canadiense Kiesza en su primer single Take Ü There, Jack Ü decidieron contar con la estrella canadiense Justin Bieber para su segundo single. Y no les ha ido nada mal: la canción se ha convertido en todo un éxito con más de 60 millones de reproducciones en Youtube (sumando la presentación en Ultra Music Festival y el audio vídeo) y 15 millones de visitas en Soundcloud.

"Estamos abrumados, en el buen sentido, por el éxito de 'Where Are Ü Now' con Justin Bieber, así que con el vídeo queríamos volver al inicio de la canción y crear una oda a nuestros fans", dice el dúo en relación al nuevo vídeo. "Justin escribió esta canción durante un tiempo difícil en su vida. A veces, los artistas somos tratados como objetos y lo que tenemos que hacer es tomar eso como viene y usarlo para crear".





El vídeo no es apto para epilépticos. Where are ü now respira arte en todo momento, tanto que a veces abruma. Sobre la presencia de Justin Bieber van apareciendo dibujos y pinturas hechos por unas personas en una galería de arte. La parte final es el clímax, donde aparecen osos, penes, garabatos y la familia Simpson.

Sorprende la actitud madura de Justin Bieber. Al parecer, cansado del fracaso de su último trabajo y con ganas de pasar la página de chico malote que cada día ofrece un escándalo, ha decidido dar otro enfoque a su carrera. ¡Juzga tú mism@!