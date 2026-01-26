Karol G aparece por sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Medellín | REDES SOCIALES

Bad Bunny está haciendo histórica su gira mundial Debí tirar más fotos. El artista ha hecho de una reivindicación de Puerto Rico una escena perfecta en directo.

Y en muchas ocasiones ha sido con invitados sobre el escenario. Hace unas semanas hacía las paces con J Balvin en directo, y ahora ha sorprendido en su última noche en Medellín invitando a cantar con él a Karol G.

Se trata de una de las artistas que no aparecía en las quinielas, pero La Bichota apareció por sorpresa en el Estadio Atanasio Girardot para hacer temblar aún más a todos los asistentes.

Tres cancioens en la voz de Karol G

El artista dio la bienvenida así a "una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial". La colombiana cantó así junto al puertorriqueño su colaboración Ahora me llama, un tema lanzado en 2017.

Pero, además, la intérprete de Mañana será bonito también se lució en solitario poniendo a todo el estadio en pie al ritmo de su hit Si antes te hubiera conocido.

Y para cerrar por todo lo alto el paso de Bad Bunny por Colombia, Karol G cantó un tercer tema: la artista interpretó Latina Foreva en su tierra natal.