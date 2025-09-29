Karol G conquista la noche parisina con sus cabarés en el Crazy Horse

De arrasar en el Bernabéu a ser anunciada para actuar el Coachella el año que viene: está claro que Karol G se atreve con cualquier espectáculo que se le presente. La artista de Si Antes Te Hubiera Conocido llega siempre dispuesta a ofrecer el mejor espectáculo sin importar el lugar.

Tras actuar en el Vaticano, donde compartió escenario con artistas como Andrea Bocelli o John Legend, la colombiana ha conquistado la noche parisina con sus shows en el Crazy Horse de la capital francesa, uno de los cabarets más emblemáticos de París, que ha producido espectáculos. Este cabaret abrió en 1951.

Con este mérito, la intérprete de TQG se ha convertido en la primera artista latina en actuar en este espacio. Allí en concreto tenía fechados hasta ocho shows entre el 25 y 28 de septiembre, bajo el título de Totally Crazy. Un espectáculo donde Karol G fusiona la historia del cabaret con sonidos como el merengue, la bachata y el mambo. Un espectáculo exclusivo con un aforo de 200 personas que podido ver a la artista en un formato diferente.

Los detalles detrás del show

"Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis latinas, celebrando que somos hermosas, tal y como somos, por dentro y por fuera", cuenta la cantante según revela la misma página de Crazy Horse.

Andrée Deissenberg y Arturo Rico fueron designados para dirección artística, mientras que Danielle Polanco, quien ha trabajado con artistas como Jason Derulo, Beyoncé o Chappell Roan, para la coreografía.

Sobre lo que ofreció en el show, sonaron algunas canciones de su último álbum, Tropicoqueta, según detalla El País. Incluso, en una de sus intervenciones aparece tumbada en una hamaca haciendo alusión a un paisaje caribeño. Según detalla el mismo medio citado previamente, la artista vuelve a aparecer al final rodeada de banderas de varios países de Latinoamérica y se dirige al público para brindar. Un espectáculo con el que la intérprete de Tropicoqueta se luce y demuestra que el escenario es su hábitat natural.