Karol G estrena 'Se Puso Linda (Versión Piano)', una interpretación emotiva de su gran éxito

Después de que Karol G sorprendiese a sus fans el 21 de julio con una listening party exclusiva en la que interpretó varias de sus canciones a piano, la artista ha publicado Se Puso Linda (Versión Piano), una balada con mucha emoción y brillo.

El tema ha sido publicado junto a un videoclip sencillo pero potente, creado en un entorno íntimo y elegante en el que Karol G y el piano son los dos grandes protagonistas.

La versión original de la canción se encuentra dentro del disco Tropicoqueta, el cual lanzó el 20 junio y contiene otros temas exitosos como Si Antes Te Hubiera Conocido, Papasito, Verano Rosa o LATINA FOREVA.

Los detalles del videoclip

El vídeo comienza con una sala oscura, únicamente con dos líneas de focos luminosos, para después aparecer una cortina dorada en el fondo y una Karol G sentada sobre un piano en penumbra. En cuanto empieza a cantar, la colombiana se ilumina y se acerca la cámara, pudiendo verla con un vestido con rayas blancas, naranjas y rojas y que cubre parcialmente el piano, junto con unas botas vaqueras blancas. Su cabello está recogido en una trenza que cae por un lado y una flor rosa en el otro lado.

La cantante interpreta el tema con marcada emoción, con el pelo recogido en una trenza y una flor rosa, y agarrando un micro de pie con una mano mientras hace ademanes con la otra. Durante el tema, la cámara se va moviendo ligeramente, siempre siguiendo la mirada de la artista, la cual muchas veces cierra los ojos para dejarse llevar por la intensidad de la letra.

Al estar presentes la cortina de flecos dorados y las filas de focos arriba y abajo, la intensidad de las luces junto a los reflejos dorados de la cortina generan un ambiente cálido y luminoso que intensifica la vela que está sobre el piano. Sin embargo, según la cámara se aleja al terminar Karol G de cantar, el foco que la ilumina se apaga y toda la luz de la sala vuelve a la penumbra hasta solo haber oscuridad.

Desde luego, la intencionalidad de este vestuario y escenografía es generar un ambiente de intimidad y luminosidad para dar la imagen de una mujer que, como dice la letra, después de dejar a su pareja está mejor y es su momento de verse bien y brillar.

El 'spoiler' del tema

Anteriormente, ya habíamos podido escuchar esta versión en el evento privado que realizó la cantante como celebración del primer mes del lanzamiento de Tropicoqueta. En esta pequeña fiesta, Karol G interpretó Papasito y tres temas en versión piano (tocado en directo): Dile Luna, Amiga Mía y Se Puso Linda.

Esta versión del tema fue muy bien recibida por los fans, a quienes incluso les dejó en un momento el micro para que cantasen la canción.