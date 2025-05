Karol G lanza 'Latina Foreva', la canción con la que reivindica a las mujeres latinas

¡Karol G lo ha vuelto a hacer!La Bichota ha lanzado su nuevo single Latina Foreva y todo apunta a que se convertirá en una de las canciones más escuchadas del verano.

Un tema en el que la colombiana hace un alarde de sensualidad no solo en la lírica de la canción, sino también en el videoclip oficial de la misma, grabado bajo la dirección de Pedro Artola en las cumbres nevadas de Mammoth Lakes (California) y con el color naranja como protagonista estético.

Karol G da comienzo a una nueva era musical con Latina Foreva tras haber sido reconocida como una de las artistas con mayor éxito mundial con su álbum Mañana Será Bonito y sus hitos asociados, como su gran gira mundial y el estreno hace apenas unos días del documental Mañana Fue Bonito, donde narra el viaje profesional y personal que ha llevado a cabo durante este tiempo.

La de Medellín se sumerge en el sonido de reguetón que tan buenos resultados le ha brindado a nivel comercial para reivindicar el protagonismo que han adquirido las mujeres latinas a nivel internacional. Un mensaje contundente, escrito en colaboración con Daniela Aponte, para el que se ha apoyado a nivel musical en los productores Mazzarri y Misha.

Letra de Latina Foreva:

Uh, yeah

Él me estaba presionando y yo le dije: "Deja que fluya"

Ya me estaba posteando, shh, papi, deja la bulla

Aunque estemos perreando, no creas que voy a ser tuya

Mm

Ey

Ahora todos quieren una colombiana

Una puertorriqueña, una venezolana

Una Domi' que lo mueva rico, mm

Y que lo prenda desde la mañana

No me decidía y a todas las invité

Son tremendas mamis, todas tienen qué pique

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-teta y nalga

Esa curva no la tiene ni la NASCAR

Esos planetas no los conoce la NASA

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-te-te-te-te—

Qué chimba, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas

Latinas (Ey), 'tá buena (Oh) la fiesta con ellas

Mamacitas (Ey) forever (Oh), pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca

Uh, tú que estabas pensando

Que me iba esta noche contigo

Te estás equivocando

Esta noche juego para el otro equipo

Pa' comerme agrandado ese combito (Uh)

Todas queríamos saoco al piso (Uh)

Todas nos dimos saoco al piso

Siempre que hay perreo llaman la patrulla

Porque aquí las babies ladran y maúllan

Si me emborracho, la culpa es mía

Si estás celoso, la culpa es tuya

No me decidía y a todas las invité

Son tremendas mamis, todas tienen qué pique

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-te-te-te-te—

Qué chimba, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas

Latinas, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas forever, pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca

Pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca (Ey, oh)

Son caprichosas porque no hay quién las complazca (No hay quién las complazca)

Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious?

Latina mami