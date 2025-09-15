Karol G, muy agradecida por haber actuado frente al papa: "Experimenté el Nirvana"

Karol G ha cumplido un sueño: siendo una de las protagonistas del concierto Grace for the World, la colombiana ha cantado ante el pontífice León XIV en la plaza de San Pedro de El Vaticano.

Lo ha hecho a dúo con Andrea Bocelli con la canción Vivo por ella, pero también en solitario, interpretando Mientras Me Curo del Cora. Con la música han celebrado así el Año Jubilar 2025, con una gran actuación como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Tras vivir algo tan intenso y de tal magnitud, Karol G ha querido compartir sus emociones con todos sus seguidores. La intérprete de Si antes te hubiera conocido ha mostrado por redes sociales lo importante que ha sido para ella este concierto: "El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy".

La artista ha expresado que se mimetizó con el ambiente tan espiritual: "Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro, y nadie, pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos".

Asimismo, se ha acordado de sus seres queridos y compañeros, con los que se ha sentido muy agradecida: "Gracias abu que desde el cielo me diste la fuerza. ¡Te amo! Gracias Pharrel [Williams] por contar conmigo para esto, qué grande eres. Gracias Maestro Andrea Bocelli por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía".

La artista también ha alabado su faceta más personal, quien se esconde detrás de Karol G, y le ha agradecido todos los esfuerzos: "Gracias por ser tan genuina, gracias por tu fuerza , por tus sacrificios y dedicación… por tus ganas infinitas!! Gracias por tu propósito y por tus intenciones… me sigues sorprendiendo cada día".