Karol G presenta la canción inédita 'Labios Mordidos' en su actuación en los Premios Billboard

Se trata de una nueva canción en colaboración con Kali Uchis y llega de manera inédita en la actuación de Karol G en los Premios Billboard.

Labios Mordidos es la nueva canción de la cantante colombiana, que hace solo unos días salía victoriosa de Sevilla con tres Premios Latin Grammy, entre los que se encuentra el reconocimiento al Mejor Álbum del Año por su trabajo Mañana Será Bonito.

Para los Premios Billboard, que se han celebrado la madrugada de este domingo, la colombiana ha querido hacer una perfomance pasada por agua en la que ha incluido sus exitosos temas QLONA, Ojos Bonitos y esta novedad, Labios Mordidos. La versión oficial del tema, que es una colaboración oficial con la estadounidense Kali Uchis, estará disponible en las plataformas este próximo 23 de noviembre.

Aquí puedes ver la actuación del completo de Kaor G en los Premios Billboard:

Otra de las actuaciones más destacadas de la gala ha sido la de Mariah Carey, que por primera vez ha cantado en directo el tema All I Want for Christmas.

Los más premiados han sido Wallen y Taylor Swift, nada sorprendente dado que se trata de unos galardones que reconocen a los artistas más escuchados del año en Estados Unidos.

La artista de Pensilvania, que se encuentra de gira por Brasil, ha mandado un vídeo de agradecimiento y recientemente se ha mostrado muy afectada en las redes, donde ha lamentado la muerte de una fan a causa de las altas temperaturas de Rio de Janeiro.