Katy Perry aprende catalán en Barcelona e improvisa una canción con la frase "T'estimo molt"

Katy Perry convirtió en una gincana pop futurista el Palau Sant Jordi en su primera noche en España. La cantante californiana, que el martes 11 de noviembre aterriza en Madrid, actuó ante 18.000 personas que se entregaron a su show y a la que dieron clases de catalán.

Antes de cantar Unconditionally, la intérprete subió al escenario a cinco fans a los que pidió ayuda con el idioma. Quería anunciar en catalán el título de la siguiente canción y acabó protagonizando uno de los momentos más divertidos del concierto.

Katy Perry empezó pidiendo que le ayudasen a decir en catalán "Hola, mi nombre es Katy" para luego pedir ayuda con la frase "Te quiero mucho", primero en castellano y después en catalán.

"T’estimo molt", le tradujo uno de los dos fans, a lo que la intérprete de Bandaids respondió improvisando una canción y un divertido baile con esa frase. "I speak catalán!", gritó emocionada al terminar.

La cantante se movió divertida sobre el escenario mientras recibía los aplausos de los fans, a los que consiguió anunciar su siguiente canción —Unconditionally— en un perfecto catalán. ¡Brava!