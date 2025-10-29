Katy Perry se corona tras hacerse con el premio BRIT Billion, su último reconocimiento en el Reino Unido

Katy Perry está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. La cantante de Roar sigue inmersa en su The Lifetimes Tour que la lleva por los escenarios de medio mundo. Tras su paso por el estadio O2 de Londres el pasado 13 y 14 de octubre, la Industria Fonográfica Británica, la encargada de dar los premios BRIT, ha galardonado a la intérprete de Unconditionally con un BRIT Billion Award. Un logro que ha conseguido Katy Perry tras alcanzar más de mil millones de streams en el Reino Unido.

De esta forma Katy Perry se une al listado de artistas que se han llevado este premio, entre ellos Ed Sheeran, ABBA, Amy Winehouse, Becky Hill, Billie Eilish, Bon Jovi, Camila Cabello, Coldplay, Ellie Goulding, Eminem, Green Day, James Arthur, Lana Del Rey, Mariah Carey, Lewis Capaldi u Olivia Rodrigo entre muchos otros.

Este reconocimiento coincide con un momento dulce a nivel personal para la cantante después de las últimas informaciones que apuntaban a la oficialidad de su romance con el ex primer ministro deCanadá Justin Trudeau.

¿Cuándo se celebrarán los próximos premios BRIT?

Los próximos premios BRIT se celebrarán por primera vez en Manchester el próximo 28 de febrero. El recinto donde se celebrará dicha ceremonia será el Manchester Co-op Live Arena.

Katy Perry, de camino a sus próximos directos en España

Los fans de Katy Perry están contando los días para verla en directo. El próximo 9 de noviembre la cantante actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Una serie de shows, de los cuales Europa FM se constituye como emisora oficial.

Becky Hill, ganadora de varios premios BRIT, será la encargada de abrir sus shows en nuestro país.