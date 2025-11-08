Katy Perry estrena en directo 'Bandaids', la canción sobre el final de su relación con Orlando Bloom

Katy Perry lo avanzó antes de subirse al escenario del LDLC Arena de Lyon. Su concierto en la ciudad francesa sería la primera vez en directo de Bandaids, su nueva canción estrenada este mismo viernes 7 de noviembre en la que exhibe el final de su relación con Orlando Bloom.

La cantante de Santa Bárbara refleja en la letra la decepción que sintió con el madre de su hija del que, tras casi diez años de relación, se separó el pasado verano.

"No es lo que hiciste, es lo que no hiciste", dice en este tema del que el mánager de la propia artista ha confirmado que habla de la falta de compromiso y esfuerzo del actor. "Me acostumbré a que siempre me fallaras | Ya no sirve que intentes mandarme flores", sigue la cantante que interpretó el tema en directo con el mismo look que lleva en el videoclip.

Con pantalón vaquero ajustado y camiseta de manga corta blanca, Katy Perry hizo vibrar al público que demostró que ya se sabe la letra de la canción pese a estar recién estrenada.

Bandaids sonó en el bloque llamado ELIGE TU PROPIA AVENTURA II justo después del bloque MAINFRAME y antes del FINAL DEL JUEGO. Aquí puedes ver la actuación completa.

Katy Perry llega este domingo 9 de noviembre a Barcelona con The Lifestime Tour y es muy probable que vuelva a cantar el tema. Dos días después, el martes 11, actúa en el Movistar Arena de Madrid. Los dos conciertos tienen a Europa FM como radio oficial.

La letra en inglés de 'Bandaids' de Katy Perry

[Verse 1]

Hand to God, I promised, I tried

There's no stone left unturned

It's not what you did, it's what you didn't

You were there, but you weren't

[Pre-Chorus]

Got so used to you letting me down

No use tryna send flowers now

Telling myself you'll change, you don't

Band-Aids over a broken heart

[Chorus]

Tried all the medications

Lowered my expectations

Made every justification

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Band-Aids over a broken heart

[Verse 2]

On the bright side, we had good times

Nеver faked our pictures

Wе were perfect 'til we weren't

Now we've got too many splinters

[Pre-Chorus]

Got so used to you letting me down

No use tryna send flowers now

Telling myself you'll change, you don't

Band-Aids over a broken heart

[Chorus]

Tried all the medications

Lowered my expectations

Made every justification

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Band-Aids over a broken heart

It's not that complicated (Uh-huh)

To ask me how my day is

I'm flatlining trying to save this

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Band-Aids over a broken heart

[Bridge]

If I had to do it all over again

I would still do it all over again

The love that we made was worth it in the end

Oh yeah, oh yeah

If I had to do it all over again

I would still do it all over again

The love that we made was worth it in the end

Oh yeah

[Chorus]

Tried all the medications (All the medications)

Lowered my expectations (Oh-oh)

Made every justification (Oh)

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Band-Aids over a broken heart