Katy Perry se lleva un tatuaje de recuerdo de España

Katy Perry nos da su locura de diva del pop con dos conciertos en España con su gira The lifetimes tour. La artista arrasó ante 17.000 espectadores en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 9 de noviembre, y dos días después lo hará en el Movistar Arena de Madrid.

Con Europa FM como radio oficial de sus shows en nuestro país, la cantante demuestra que adora España con sus puestas en escena de infarto sobre el escenario y también con otro tipo de detalles. Y es que la de Santa Bárbara ha pasado por un estudio de tatuajes para dejarse sellado en la piel un recuerdo.

Justo antes de cerrar su tramo europeo de la gira en Madrid, la artista ha sellado con tinta esta era musical. Así lo ha compartido por redes sociales: "No puedo creer que ya sea hora de los tatuajes de The Lifetimes Tour. Gracias Berni Tattoo por cuidar de mí y de mi equipo de tour hoy".

Katy Perry ha pasado por un estudio de tatuajes en la capital, donde le han tatuado la mitad de la mariposa que caracteriza su actual gira. Lo ha hecho en la muñeca, y se ha mostrado de lo más agradecida por la atención del profesional español a ella y a su equipo.