Kelly Clarkson canta 'Mi Tierra' y 'Conga' con Gloria Estefan

Kelly Clarkson, la artista, con más de 20 años de carrera a sus espaldas y creadora de su popular tema Stronger, ha explotado su carrera como presentadora en Songs & Stories, un programa en el que la estadounidense conversa y canta con cantantes de diferentes índoles. En el segundo episodio, tuvo la oportunidad de compartir espacio con la legendaria Gloria Estefan, con quien compartió un momento muy especial.

Durante el show, las artistas pudieron comentar algunos episodios de la vida y carrera de Gloria Estefan, llegando a contar algunos aspectos muy personales de la artista. Pero el momento que más reacciones causó de la noche fue la interpretación de varios temas de esta leyenda de la música, entre los que destacaron Conga y Mi Tierra.

Por el momento, el programa está dando sus primeras andaduras, pero ya ha recibido la visita de artistas como los Jonas Brothersy Teddy Williams, siendo Lizzo la siguiente invitada .

'Mi Tierra', un tema muy especial

Siendo un tema desgarrador que habla de este sentimiento de nostalgia y desarraigo que siente una persona cuando se encuentra lejos de su lugar de origen, la canción Mi Tierra es la canción favorita de Kelly Clarkson de toda la carrera de Gloria Estefan. Esta canción marcó un antes y un después en la historia de la música, siendo una expresión de la herencia musical cubana y de los sentimientos de muchos inmigrantes en un momento en el que la música latina estaba comenzando a emerger fuera de su lugar de origen.

Tras hablar brevemente sobre la canción, ambas artistas hicieron una actuación magistral en la que Kelly Clarkson puso a prueba su manejo del español y Gloria Estefan demostró por qué se ha convertido en la leyenda de la música.

Su icónico tema 'Conga'

La noche dio para mucho, tanto que tuvieron tiempo para cantar temas como Get On Your Feet, Turn The Beat Around y Coming Out Of The Dark. Pero si hubo un tema que puso a todo el mundo a bailar, incluso a las cantantes, fue Conga, que marcó a toda una generación.

Gloria Estefan en el Festival de la Hispanidad

Recientemente, Gloria Estefan nos dio una gran sorpresa al anunciar que dará una actuación especial en Madrid, concretamente en el Festival de la Hispanidad, que tendrá lugar entre el 3 y 12 de octubre.

En un acto celebrado con la presidenta de la Comunidad de Madrid para presentar su participación, la cantante declaró que está feliz de participar en un acto que haga hincapié en las "diferencias que hacen tan fuertes y que enriquecen la vida" a través de algo que nos une, el idioma.