Kevin Jonas anuncia la fecha de lanzamiento de 'Changing', su primer single en solitario

Kevin Jonas tiene toda la maquinaria a punto para emprender su carrera en solitario. El hermano mayor de los Jonas Brothersmarca en el calendario el 20 noviembre como fecha para lanzar Changing, su primer tema en solitario. Según recoge Billboard, este anuncio se hizo público durante el directo de los Jonas Brothers en Orlando el pasado 26 de octubre. Esta noticia también ha sido compartida por Kevin en sus redes sociales.

El artista interpretó por primera vez este tema el pasado 23 de agosto durante el concierto de los Jonas Brothers en el estadio Fenway Park de Boston durante la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour.

En la última publicación del cantante en Instagram, aparece su mujer, Danielle Jonas, emocionada en este directo mientras su marido interpreta dicho tema. "Estoy supernervioso" afirmó el intérprete de Sucker sobre el escenario.

Un lanzamiento que coincide con un momento dulce a nivel personal y profesional

En lo que respecta a la trayectoria profesional de Kevin Jonas, sabemos que sigue inmerso en Jonas 20:Greetings from your Hometown Tour. A los hermanos Jonas les queda todavía una retahíla de conciertos por Norteamérica. El broche de oro será en Brooklyn con el fin de esta gira. Durante sus directos, los hermanos Jonas han contado con invitados especiales como Sebastián Yatra, Demi Lovato, Fifth Harmony, Jesse McCartney y JoJo.

Este panel de conciertos coincide con un año de grandes lanzamientos para los Jonas Brothers, quienes lanzaron Greetings From Your Hometown, su tercer disco después de la vuelta de la banda en 2019.

Por su parte, el intérprete de Burnin' Up disfruta de su paternidad junto a Danielle Jonas, con quien contrajo matrimonio en el año 2009. El cantante combina su faceta artística con su partenidad junto a sus hijas Alena Rose y Valentina Angelina.