Kevin Jonas confiesa que estuvo "a punto de perderlo todo" tras la separación de los Jonas Brothers

El mayor de los Jonas Brothers ha hecho público los problemas económicos que sufrió tras la separación de la boy band , y no precisamente por acabar con el grupo, sino por otros negocios paralelos que le hieron perder el 90% de su dinero.

Kevin Jonas se hizo grande en la música y el entretenimiento con sus hermanos gracias al grupo Jonas Brothers. Pero han pasado los años, y aunque regresaron en 2019 y acaban de lanzar su nuevo álbum Live From the O2 London, el hermano mayor ha compartido lo que vivió tras la separación de la banda.

El artista ha contado a sus 37 años que estuvo a punto de haber perdido "casi todo" su dinero tras la separación de los Jonas Brothers. Así lo ha desvelado en el podcast The School of Greatness de Lewis Howes, con sus hermanos Nick y Joe presentes.

Juntos han hablado sobre cómo encontraron lo que realmente importa en la vida en medio de perderlo todo, y Kevin ha confesado que hizo una serie de negocios en su juventud que finalmente lo llevaron a perder casi todo.

"He visto el comienzo del éxito financiero: desde no saber qué era realmente el dinero y comprenderlo hasta no tenerlo y perderlo casi todo", le ha comenzado a relatar el mayor de los Jonas al presentador del podcast quien, sorprendido, le ha preguntado si perdió todo su dinero.

"Sí, la mayor parte, como hasta el 10 por ciento que queda", ha respondido, con la sinceridad por delante. Y es que los problemas financieros surgieron hace unos nueve años como resultado de una mala asociación, en palabras del músico.

De fracasar a una segunda oportunidad

Su problema fue no utilizar con conocimiento su dinero: "Invertí en muchas propiedades y me dedicaba a otras cosas, y en ese momento estaba construyendo. Lamentablemente, no fue la sociedad adecuada, ¿me entiendes?".

Kevin se abstuvo de dar más detalles, diciendo que no podía compartirlos. Sin embargo, añadió que la experiencia le había enseñado muchas cosas. "Afortunadamente, tuvimos una segunda oportunidad y volvimos a unirnos con la banda", continuó el ídolo adolescente.

Esa segunda vez, el cantante pudo reevaluar la situación y aplicar esas difíciles lecciones financieras la segunda vez, y eso cambió su forma de pensar sobre el negocio de la música.

Esta situación que vivió Kevin no fue lo único negativo que llegó tras la separación de la banda. Nick Jonas, el pequeño del grupo, ya dio ciertos detalles en una entrevista en 2019: "Cuando terminó no fue nada bueno. Fueron un par de años de reconstrucción familiar, y nos parecía imposible volver a hacer esto".