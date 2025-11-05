Kylie Minogue pone banda sonora a la Navidad con 'Kylie Christmas (Fully Wrapped)', el relanzamiento de su álbum navideño

Mariah Carey no es la única artista que se atreve a poner música a la Navidad. Artistas internacionales como Michael Bublé, Ariana Grande, Meghan Trainor o Frank Sinatra han puesto su propia sintonía a estas fiestas. En este sentido, Kylie Minogue no ha sido menos. La artista de Get Outta My Way está de aniversario, ya que hace diez años lanzó Kylie Christmas, su disco navideño por excelencia. Este trabajo reluce por colaboraciones tan icónicas como Santa Claus Is Comingto Town junto a Frank Sinatra o Christmas Wrapping de la mano de Iggy Pop.

Ahora, la intérprete de All the lovers ha puesto fecha a Kylie Christmas (Fully Wrapped). Será el 5 de diciembre cuando Kylie Minogue lance la edición especial de dicho álbum con el que ha grabado cuatro nuevas canciones:Hot In December, This Time Of Year, Office Party y XMAS. La cantante estuvo inmensa en este proyecto durante su Tension Tour, según ha detallado Breakfast Show de BBC Radio 2 y recogen medios como RTÉ.

Su recopilatorio incluye canciones como At Christmas y 100 Degrees (temas que llegaron en reediciones posteriores a su lanzamiento original) además de clásicos como Santa Baby e It's The Most Wonderful Time Of The Year. "No puedo esperar para compartir este álbum contigo, con cuatro nuevas canciones y un poco de brillo extra" ha expresado la cantante a través de sus redes sociales.

Este nuevo lanzamiento contará con varios formatos, incluyendo el CD , el vinilo físico y el casete con distintas portadas.

Tracklist de 'Kylie Christmas (Fully Wrapped)'