Kylie Minogue pone banda sonora a la Navidad con 'Kylie Christmas (Fully Wrapped)', el relanzamiento de su álbum navideño
Kylie Minogue marca en el calendario su Kylie Christmas (Fully Wrapped), un trabajo con el que relanza su disco navideño publicado en 2015. Este nuevo proyecto consta de cuatro canciones inéditas con las que la australiana pondrá su propia banda sonora a la Navidad.
Kylie Minogue lanza 'Kylie Christmas', su primer álbum navideño con la presencia de Sinatra e Iggy Pop
Mariah Carey no es la única artista que se atreve a poner música a la Navidad. Artistas internacionales como Michael Bublé, Ariana Grande, Meghan Trainor o Frank Sinatra han puesto su propia sintonía a estas fiestas. En este sentido, Kylie Minogue no ha sido menos. La artista de Get Outta My Way está de aniversario, ya que hace diez años lanzó Kylie Christmas, su disco navideño por excelencia. Este trabajo reluce por colaboraciones tan icónicas como Santa Claus Is Comingto Town junto a Frank Sinatra o Christmas Wrapping de la mano de Iggy Pop.
Ahora, la intérprete de All the lovers ha puesto fecha a Kylie Christmas (Fully Wrapped). Será el 5 de diciembre cuando Kylie Minogue lance la edición especial de dicho álbum con el que ha grabado cuatro nuevas canciones:Hot In December, This Time Of Year, Office Party y XMAS. La cantante estuvo inmensa en este proyecto durante su Tension Tour, según ha detallado Breakfast Show de BBC Radio 2 y recogen medios como RTÉ.
Su recopilatorio incluye canciones como At Christmas y 100 Degrees (temas que llegaron en reediciones posteriores a su lanzamiento original) además de clásicos como Santa Baby e It's The Most Wonderful Time Of The Year. "No puedo esperar para compartir este álbum contigo, con cuatro nuevas canciones y un poco de brillo extra" ha expresado la cantante a través de sus redes sociales.
Este nuevo lanzamiento contará con varios formatos, incluyendo el CD , el vinilo físico y el casete con distintas portadas.
Tracklist de 'Kylie Christmas (Fully Wrapped)'
- 1. It's the Most Wonderful Time Of the Year
- 2. Santa Baby
- 3. Hot in December
- 4. At Christmas
- 5. Santa Claus Is Coming to Town (feat.Frank Sinatra)
- 6. This Time of Year
- 7. 100 Degrees (with Dannii Minogue)
- 8. Office Party
- 9. White December
- 10. Let It Snow (New Version 2025)
- 11. Christmas Isn't Christmas 'Til You Get Here
- 12. Have Yourlself a Merry Little Christmas