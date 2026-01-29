Lady Gaga actuará en los Premios Grammy 2026: su décima vez sobre el escenario

Lady Gaga en el videoclip de 'Abracadabra' | YouTube @LadyGaga

Después del anuncio de ayer de que Justin Bieber actuará en los Premios Grammy 2026, Lady Gaga ha sido seleccionada para actuar en la 68ª gala.

La estadounidense ha sido nominada además en ocho categorías distintas: Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Grabación Dance Pop y Mejor grabación remix por Abracadabra; Álbum del Año y Mejor álbum Pop Vocal por su disco MAYHEM; Mejor interpretación pop por Disease; y Mejor álbum tradición pop vocal por Harlequin.

Muy probablemente la veamos cantar alguno de estos temas en directo, algunos de los más recientes o sus canciones más míticas.

La gala tendrá lugar el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Su pasado en los Premios Grammy

Durante su carrera, Lady Gaga ha actuado en los Premios Grammy un total de ocho veces:

2010: Medley de canciones en el que incluyó Poker Face , Speehless y Your Song con Elton John

, y con Elton John 2011: Born This Way

2015: Clásicos de jazz junto a Tony Bennett

2016: Tributo a David Bowie con temas como Space Oddity , Changes y Fashion

, y 2017: Actuación junto a Metallica en Moth Into Flame

2018: Joanne junto a Mark Ronson y A Million Reasons

junto a Mark Ronson y 2019: Shallow , tema de la película A Star is Born

, tema de la película 2022: Homenaje de jazz a Tony Bennett, diagnosticado con Alzheimer y jubilado, con interpretando temas como Love for Sale y Do I Love You

y 2025: California Dreamin' junto a Bruno Mars

Además, ha sido nominada un total de 45 veces en los premios, ganando 14 de ellas.