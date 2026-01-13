Lady Gaga anuncia un concierto especial, 'MAYHEM: Requiem'

Lady Gaga durante su 'Mayhem Ball' el pasado 29 de septiembre en Londres | Getty Images

Lady Gaga está inundando las plataformas de contenidos especiales con su música. Así lo hizo recientemente en Navidad con un concierto único con teatralidad incluida de su disco Harllequin, el que estrenó como su personaje de Joker 2: folie à deux. Y ahora vuelve a hacerlo con otro show sin precedentes.

La artista actuará solo una noche en el Wiltern Theatre en Los Ángeles, concierto que formará parte de Apple Music Live bajo el nombre MAYHEM: Requiem.

Lo hará este jueves 14 de enero, y tal y como ha facilitado cuentas fans como @MayhemBallTour en X, las entradas asistir al concierto especial de la intérprete de Abracadabra son muy limitadas. Tan solo un número selecto de little monsters ha recibido una invitación por correo electrónico. El resto podrá disfrutar del show en streaming.

Este MAYHEM: Requiem parece que será un show único adaptado al teatro. Lady Gaga continúa con su The Mayhem Ball, pero hace una parada especial e inesperada que podría convertir el ya conocido show en más operístico.