Lady Gaga anuncia la fecha de estreno de 'The Dead Dance', su canción para la serie 'Miércoles'

En 2022 se lanzó Miércoles, una serie cargada de suspense y algo de terror con la que Tim Burton volvió a demostrar que no hay proyecto que dirija que nos deje con mal sabor de boca.

Ya en la primera temporada, Lady Gaga fue una protagonista indirecta de la serie. Su éxito Bloody Mary, de su álbum Born This Way, cobró una segunda vida más de una década después de su lanzamiento tras la emisión de cuarto capítulo, en el que Miércoles (Jenna Ortega) baila de manera icónica el singlede 2011.

La canción volvió a lo alto de las listas y se convirtió en uno de los audios más usados de TikTok, con un trend que pocos se resistieron a publicar. ¡Incluso Lady Gaga se unió!

En esta segunda entrega la presencia de Lady Gaga no podía faltar y, una vez más, la neoyorkina ha demostrado que no hay proyecto que se le resista. La Mother Monster — como a sus fans les gusta llamarla— ha vuelto a acaparar toda la atención tanto por sus dotes musicales como por los actorales.

La cantante ha compuesto el single principal de la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles. La fecha de lanzamiento la anunció durante la presentación hecha este jueves 28 de agosto en Nueva York: The Dead Dance sale el miércoles 3 de septiembre, coincidiendo con el estreno de esta segunda parte, y se espera que sea una de las canciones más destacadas de la banda sonora.

Además de poder escucharla en la serie, el miércoles 3 Lady Gaga lanzará también el videoclip con Tim Burton como director. Todo apunta a que será espeluznante. A principios de este verano, la cantante fue vista con el cineasta grabando en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Esta zona se caracteriza por estar llena de muñecas en descomposición y, según cuenta la leyenda., el área está embrujada.

La actriz de Ha nacido una estrella vuelve además a ponerse ante las cámaras para interpretar a Rosaline Rotwood, una misteriosa y enigmática profesora legendaria de Nevermore.

Palabras de agradecimiento de Lady Gaga

Con motivo del estreno de la segunda entrega, Netflix organizó este jueves Graveyard Gala, un evento celebrado en Nueva York para fans, prensa e infuencers al que fueron 300 asistentes. La talentosa Jenna Ortega, que da vida a la joven de los Adams, estuvo bien acompañada por el resto del elenco. Junto a ella, Emma Myers y Joy Sunday fueron las claras protagonistas, hasta que se les unió Lady Gaga, que apareció por sorpresa a mitad de la velada.

Fue una cita muy emotiva en la que Lady Gaga no perdió la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras al equipo y de sorprender a todos los asistentes con la escucha en primicia de The Dead Dance.

Estas fueron las palabras de la cantante: "Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche. Me lo pasé de maravilla trabajando en la temporada dos de Wednesday, aunque solo haya sido para una pequeña parte del show. Me ha encantado trabajar con Tim Burton y Jenna… Todo el mundo aquí es increíble. Gracias" Declaraciones a las que añadió: "También estoy aquí para confirmar que mi canción: The Dead Dance… será lanzada el 3 de septiembre como parte de la serie. Estoy muy emocionada de poder entregárosla y de estar aquí esta noche y, bueno, ya que estamos aquí vamos a hacer una primera escucha esta noche".

Tim Burton también quiso aprovechar la oportunidad diciendo: "He sido fan de su trabajo durante mucho tiempo. Hace música genial, y es una gran actriz, así que para mí fue muy fácil".