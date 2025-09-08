Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter obtienen los máximos honores en los MTV Video Music Awards

Lady Gaga ha sido coronada como Artista del Año al comienzo de la gala, superando a las favoritas de los VMA, Taylor Swift y Beyoncé. Gaga, actualmente de gira con su álbum Mayhem, subió al escenario con un vestido negro y morado con volantes y mangas enormes.

"No puedo ni empezar a describirles lo que significa ser recompensada por ser artista, ser recompensada por algo que ya es tan gratificante", dijo Gaga antes de salir corriendo a dar un concierto en el Madison Square Garden.

La victoria de Gaga impidió que Beyoncé o Swift se alzaran como las artistas más galardonadas en la historia de los VMA. Ambas permanecieron empatadas con 30 premios VMA cada una.

Gaga también se llevó el premio a la Mejor Colaboración por Die with a Smile, un dueto con Bruno Mars que competía por el premio al mejor vídeo, que fue para Grande.

La cantante pop Ariana Grande ganó el premio al Vídeo del Año por Brighter Days Ahead, lo que le valió el mayor galardón de la noche en los premios votados por los fans.

"El arte ha sido un espacio seguro para mí desde niña. Estoy muy agradecida de poder hacer esto", dijo Grande mientras sostenía el trofeo MTV Moon Person en el escenario del UBS Arena.

Minutos antes, Grande recibió el premio al mejor artista pop y agradeció a su padre, quien actuó por primera vez en el video de Brighter Days Ahead. Lo llamó "el mejor compañero de escena y padre del mundo".

Sabrina Carpenter, por su parte. se llevó el premio al Mejor Álbum por Short n' Sweet. "Realmente no doy por sentado que ustedes se tomen el tiempo de sus vidas para escuchar un álbum", dijo la cantante pop. "Simplemente soy la chica más afortunada del mundo".

APT., una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de K-pop Rose, ganó los VMA a la canción del año. Rose, de 28 años y miembro del grupo Blackpink, dedicó su victoria a su yo "extraño" de 16 años."Este es un momento realmente importante para mí a los 16 años, y para cualquiera que sueñe con ser aceptado por igual por su arduo trabajo", dijo en el escenario.

La cantante inglesa Yungblud interpretó Crazy Train para dar inicio a un tributo musical al fallecido rockero británico Ozzy Osbourne con Nuno Bettencourt a la guitarra. Los miembros de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry, se unieron para una versión conmovedora de Mama, I'm Coming Home que hizo que el público agitara las manos en el aire.

Mariah Carey recibió un premio a la trayectoria y habló sobre la diversión de hacer videos musicales. Los vídeos son "minipelículas que visualizan la pura fantasía de todo", dijo. Y a veces es solo una excusa para darle drama y hacer cosas que no haría en la vida real.

Los VMA comenzaron a transmitirse por MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como el beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y la aparición de Gaga con un vestido de carne cruda. La ceremonia del domingo se transmitió en vivo por CBS y MTV.

En otros premios, la cantante de folk-pop Alex Warren fue nombrada mejor artista revelación.