Lady Gaga se arrepiente de la "tonta decisión" que tomó durante su actuación en la Super Bowl

La actuación de Lady Gaga en el descanso de la Super Bowl en 2017 ha sido una de las más aplaudidas de los últimos años. A estas alturas es innegable el talento de la artista tanto vocal como para bailar o crear cualquier tipo de performance.

Germanotta acudió al programa de Jimmy Kimmel para hablar de sus proyectos profesionales más recientes, como la película House of Gucci o su línea de cosméticos, pero a menos de un mes de la nueva final de la Super Bowl, era inevitable que rescataran el tema.

"Tocar en el Super Bowl fue un gran honor... Entonces no sé por qué tomé la tonta decisión de tratar de hacer un touchdown", le empezó explicando la cantante al presentador. Kimmel, por su parte, no estaba de acuerdo con las palabras de Lady Gaga y le dijo que no le pareció una mala decisión, ya que todo salió a la perfección durante la actuación.

"Quería entrar y salir saltando del escenario porque pensaba que era una composición interesante... Estaba muy emocionada por atrapar el balón, pero lo practicamos y solo lo atrapaba una de cada cinco veces. Así que tomé una de las decisiones más estúpidas de mi carrera. Busqué un quarterback profesional para que me lanzara el balón. Yo sabía que el titular sería, ya sabes, 'Los Patriots ganan y Lady Gaga pierde' y la gente diría algo así como 'sigue con la música cariño", continuó explicando.

Sin embargo, no fue para nada una mala decisión. El salto de Lady Gaga al inicio de su actuación se convirtió rápidamente en un momentazo viral que generó cientos de memes, por lo que todavía cinco años después se recuerda.

Y por si fuera poco, la artista consiguió atrapar el ansiado balón. "La gente no me vio caer sobre el suelo amortiguado y cuando me preguntaron si había cogido el balón les dije: 'Lo tengo, lo tengo. ¿Ha podido ver la gente cómo cogía el balón?", reveló entre risas.