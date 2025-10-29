Lady Gaga canta 'Dancin' in the dark' y 'Come to mama' como canciones sorpresa en el primer concierto de Barcelona

Lady Gagaarrasó en su primer concierto en Barcelona con The Mayhem Ball tour. La artista se coronó como la gran diva del pop del planeta con un show en el que no dejó de bailar, cantar y conectar con su público a través de sus nuevos temas y grandes hits.

La intérprete de Rain on me se dio un gran baño de masas después de siete años sin visitar España, algo que mencionó a lo largo del concierto. Por problemas de salud y por un planteamiento de una gira por Europa más reducida, los little monster han tenido que esperar un poco más para ver a su gran reina sobre el escenario en nuestro país.

Y ha valido la pena. De hecho, para devolverle a su público todo lo que este le ha dado la artista interpretó a piano dos canciones sorpresa muy especiales. La primera de ellas es Dancin' in the dark, la segunda canción que lanzó en su carrera, dedicada a todos aquellos que la siguen desde sus comienzos. Con el torrente de voz que la caracteriza y su virtuosismo, Gaga regaló una interpretación digna de recordar.

La segunda canción que interpretó por sorpresa fue Come to mama, un tema más bailable que, además de tocarlo a piano mientras animaba al público y se ponía en pie, fue acompañado por dos guitarristas.

Tras estas actuaciones tan emotivas un Palau Sant Jordi completo ovacionó sin parar a Lady Gaga, y la gran estrella mostró su emoción y su agradecimiento sincero ante la multitud.