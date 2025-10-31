Lady Gaga canta por sorpresa 'Joanne' para dedicársela a su abuela fallecida en Barcelona

Lady Gaga dedica un emotivo discurso a Nueva York en su último concierto en la ciudad | GETTY

Lady Gaga se ha despedido de España por todo lo alto con un tercer concierto en el Palau Sant Jordi que será difícil de olvidar.

La diva del pop no parecía que llevaba dos shows más a las espaldas esta semana, y este 31 de octubre ha celebrado Halloween por todo lo alto con sus Little monsters.

La estadounidense ha querido regalarle a sus fans dos canciones de lo más especiales durante esta cita única en directo. "Sé que es Halloween, pero es Halloween todos los días aquí", ha expresado ante el piano, antes de cantar las canciones sorpresa.

Así, ha cambiado el tono del show y ha sorprendido con Edge of the glory, tema que ha dedicado a la comunidad LGTBIQ+. Pero el momento álgido ha llegado con la segunda canción, que la artista ha introducido muy emocionada.

La cantante ha contado que ha fallecido su abuela, y con lágrimas en los ojos ha expresado que era una persona muy especial en su vida, a la que le dedicó su disco Joanne. Así, ha entonado por ella el single que da nombre al álbum.

Este momento, sumado a todo lo que pasa durante casi dos horas y media de show, ha convertido el concierto en un espectáculo único dentro de la gira The Mayhem Ball.