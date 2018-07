Lady Gaga estrena 'Venus', que finalmente no será single de ARTPOP

Lady Gaga nos presenta Venus al completo, un nuevo tema de su esperado álbum ARTPOP . El que iba a ser su segundo single oficial, finalmente ha sido sustituido por Do what u want junto a R. Kelly , que ha irrumpido en el número 1 de 83 países.

Lady Gaga estrena Venus al completo. El que iba a ser el segundo single oficial de ARTPOP después de Applause, queda reemplazado por el tema Do what u want, que se lanzó hace una semana como adelanto de este nuevo trabajo y que debido a su sorprendente subida en las listas de ventas finalmente ha sido elegido como single oficial y no Venus.

Mientras esperamos el videoclip oficial de Venus os dejamos con una actuación en The X Factor UK donde la presenta en directo representando a la Venus de Botticelli como ya adelantó en Applause y quitándose la peluca después para interpretar Do what u want.