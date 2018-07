Lady Gaga, Miley Cyrus, Eminem, Katy Perry, entre los nominados a los Youtube Music Awards

A principios de octubre, os anunciamos en Europa FM que Lady Gaga, Eminem y Arcade Fire actuarían en la primera edición de los Youtube Music Awards, esta semana la plataforma de vídeos más utilizada en Internet ha presentado las categorías y candidatos a sus premios.

Los ganadores de los Youtube Music Awards se elegirán mediante la votación del público. El proceso de votación es muy sencillo, tanto como acudir a la Página Oficial de Youtube Music Awards y compartir el vídeo de los nominados, que Youtube ha creado para la ocasión, en Facebook, Twitter o Google+ para que figure como un voto. También cuenta como voto si alguien pone ‘Me gusta’ en Facebook, un ‘Retweet’ en Twitter o un ‘+1’ en Google+ en el vídeo compartido. Los vídeos están organizados en seis listas de reproducción, correspondientes a los seis premios que los Youtube Music Awards entregarán: Mejor Artista, Video del Año, Respuesta del Año, Innovación del Año, Artista Revelación y Femómeno del Año.

El presentador que conducirá la gala será Jason Schwartzman y la dirección escénica corre a cargo del director de Cine Spike Jonze. Además habrá presentaciones en vivo de distintos artistas en diferentes ciudades: Río De Janeiro, Seúl, Moscú y Londres. La gala tendrá el lugar el próximo 3 de noviembre en Nueva York y podrá seguirse en directo a través de Youtube.

La lista de nominados a las diferentes categorías son:

Video del Año

Epic Rap Battles Of History -- Barack Obama vs Mitt Romney

Demi Lovato -- Heart attack

Girls' Generation ­-- I got a boy

Justin Bieber (feat. Nicki Minaj -- Beauty and a beat

Lady Gaga ­-- Applause

Macklemore & Ryan Lewis (feat. Mary Lambert) -- Same Love

Miley Cyrus ­ -- We can't stop

One Direction ­-- Best song ever

PSY ­-- Gentleman

Selena Gomez ­-- Come & get it

Mejor Artista

Eminem

Epic Rap Battles

Justin Bieber

Katy Perry

Macklemore & Ryan Lewis

Nicki Minaj

One Direction

PSY

Rihanna

Taylor Swift

Respuesta del Año

Boyce Avenue (feat. Fifth Harmony) ­-- Mirrors

Jayesslee ­-- Gangnam style

Lindsey Stirling and Pentatonix ­-- Radioactive

ThePianoGuys ­-- Titanium / Pavane

Walk Off the Earth (feat. KRNFX) -- I knew you were trouble

Fenómeno del Año

Diamonds

Gangnam Style

Harlem Shake

I Knew You Were Trouble

Thrift Shop

Artista Revelación



Kendrick Lamar

Macklemore & Ryan Lewis

Naughty Boy

Passenger

Rudimental

Innovación del año

Anamanaguchi ­-- ENDLESS FANTASY

Atoms For Peace ­-- Ingenue

Bat For Lashes ­-- Lilies

DeStorm ­-- See me standing

Toro Y Moi -- Say that