Lady Gaga se mimetiza en el universo 'Harlequin' con un especial producido junto a su prometido, Michael Polansky | YOUTUBE

Lady Gaga les ha hecho un regalo especial a sus Little monsters: esta navidad podrá disfrutar de Harlequin Live: One Night Only, un concierto íntimo y especial del disco que lanzó la cantante junto al estreno de Joker: Folie à Deux.

Creado por Lady Gaga y producido por ella y su prometido, Michael Polansky, la artista ha puesto en imágenes n show performativo en el que la cantante interpreta los temas de su álbum cinematográfico.

Así, a lo largo de 51 minutos se puede disfrutar de la Lady Gaga más actriz y cantante a la vez desde YouTube.

Lady gaga vuelve a sacar a la vez su faceta de cantante y actriz con una interpretación en la que la vocalista de The Dead Dance se mete en el papel con su reconocida peluca de la película que coprotagonizó junto a Joaquin Phoenix en 2024.

En Harlequin Live: One Night Only Lady Gagaviaja desde Good Morning hasta If my Friends could see me now, todo ello mientras se mimetiza con su último papel en la gran pantalla con un atrezo que acompaña a esos momentos de locura

En este especial también hay muchos momentos de baile, y la artista no está sola en el escenario: la acompañan músicos de lo más variados, desde un pianista a saxofonistas, completando esta experiencia de jazz puro.

La artista también se atreve a actuar mientras toca el piano, muy metida en su rol pero mostrando en todo momento lo gran artista que es.