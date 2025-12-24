Lady Gaga prepara un especial de Nochebuena con su álbum 'Harlequin'

Lady Gaga, en la pemier de 'Joker: Folie a Deux' en Los Angeles | Getty Images

Lady Gagaha querido sumarse a la fiebre navideña anunciando con muy poca antelación que la Nochebuena se podrá celebrar con ella en la televisión.

La artista ha compartido que a las 16:00 horas (se estima que a la 01:00 hora aproximadamente en España, del ya 25 de diciembre) se publicará un especial del disco que lanzó acompañando la película Joker 2: folie à deux.

"Felices fiestas para ti y los tuyos 🎄🛟🎁 Lady Gaga en Harlequin Live: One Night Only. Disponible en Nochebuena a las 4 p. m. (hora del Pacífico) en mi canal de YouTube", ha explicado la artista, dándoles una gran sorpresa a sus Little Monster de todo el mundo.

Según el tráiler, el proyecto navideño parece una recopilación de actuaciones de Lady Gaga entonando temas del disco de la banda sonora, como Get Happy, Good Morning o Oh, When the Saints, con su correspondiente peluca.