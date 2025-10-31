Lady Gaga se reafirma como la reina de Halloween con su tercer concierto en Barcelona | Getty Images

El 31 de octubre de 2025 marca un antes y un después en la historia de Halloween en España. La gran reina de esta oscura celebración ha tomado el Palau Sant Jordi de Barcelona con un último concierto a la altura de un día tan especial.

Sí, el tercer concierto de Lady Gaga ha cumplido con lo que sus little monsters auguraban, aunque de manera muy discreta: el show de The Mayhem Ball tourha elevado a la enésima potencia su temática monstruosa para celebrar la noche de los muertos vivientes junto al público español, sobre todo por la energía rebosante de su protagonista.

Fuera comenzaban las primeras fiestas de Halloween en Barcelona, mientras que en recinto de Montjuïc el público cumplía un gran sueño de bailar y cantar junto a la estrella del pop más siniestro. Y si bien el concierto ha seguido los cuatro actos el orden que impera en esta gira, Lady Gaga no ha desaprovechado la ocasión única de potenciar las vibras 'halloweenianas'. De hecho, una novedad respecto al primer show en Barcelona con esta gira ha sido la aparición de cabezudos por toda la pista con disfraces, que seguían a los espectadores y se hacían fotos con ellos para entrar en materia.

"Happy Halloween!"

Lady Gaga ha hecho esperar un poco a sus fans, arrancando el concierto a las 21:00 horas. Pero la noche del terror ha comenzado con una artista pletórica en su ya famosa introducción. Los casi 17.000 asistentes no han tardado en mimetizarse con el 'espeluznante' ambiente al son de Bloody Mary, Abracadabra y Judas.

"The category is: Baila o muere", ha exclamado en español, para seguidamente desearle un gran día a sus fans: "Happy Halloween!".

El mundo de las pesadillas ha continuado con Aura y Scheiße, y muchos '¡manos arriba' durante todo el show, tanto en inglés como en español. Pronto el escenario se ha tornado verde para dar paso a Garden of Eden.

"Pequeños monstruos, you are in my home", le ha pronunciado a su público cual diva del pop. La imaginación de Gaga no tiene límites, y personificando el bien y el mal ha continuado interpretando con una voz impecable clásicos como Poker Face, con decenas de bailarines acompañándola esta noche tan especial. Mención especial merece la orquesta metida entre columnas de la gran fachada de decoración, que no han parado ni un segundo de tocar cada una de las canciones.

"Pequeños monstruos, you are in my home"

El gran arenero (con telarañas incluidas por ser Halloween) de la escenografía de la gira ha aparecido en mitad del escenario con una Gaga luchando entre la vida y la muerte con bailarines enterrados como si fueran muertos vivientes. Desde ahí la artista se ha dejado los pulmones al son de Perfect Celebrity y Disease.

Lady Gaga ha estado pletórica y emocionada durante todo el show, sabiendo que Halloween es como el día de su cumpleaños, y que todo el gran séquito de fans que tienen son los invitados perfectos para cualquier fiesta.

Entre tanto terror también se ha colado la emotividad y la inclusión, la que lleva siempre la artista por bandera, Paparazzi, ha tomado las riendas con la gran cola multicolor que ha lucido la estrella del pop.

LoveGame ha traído de nuevo el baile a escena, pero uno de los grandes momentos de la noche se ha presentado al son del hit Alejandro. La luna llena en pantalla y el rojo —color predominante en la estética del tour— lo ha inundado todo al ritmo de The Beast.

La verdadera noche de 'The Dead Dance'

Esta noche de Halloween ha sido el escenario perfecto para plantar la gran calavera de la escenografía del The Mayhem Ball en mitad del escenario. Y con este gran y acertado decorado —con escalera de caracol también con telarañas en este show— Lady Gaga ha cantado y bailado Killah, Zombieboy y The dead dance, invocando a todas las criaturas sobrenaturales de esta velada.

Pero entre tanta monstruosidad el pop dosmilero se ha abierto paso y los presentes lo han dado todo con éxitos como LoveDrug y Just Dance. Por supuesto, Applause también ha hecho dar las palmas a un recinto repleto.

La narrativa ha continuado con el momento pop rock, en el que Lady Gaga y su banda han interpretado con mucha potencia Shadow of a Man, Kill for Love y Summerboy, sin olvidarnos del gran hit Born this way, que lleva años celebrando la diversidad. "¿Dónde está mi comunidad gay? Esto es para vosotros, todo el concierto es para vosotros", ha gritado.

"¿Dónde está mi comunidad gay? Esto es para vosotros"

El talento de Lady Gaga tanto vocal como interpretativo ha vuelto a brillar con el momento Million Reasons, balada a la que ha seguido Shallow, canción con la que la teatralidad sube de nivel. Y ya frente al esperado piano la artista ha entonado Die With a Smile.

Lady Gaga, emocionada por el fallecimiento de su abuela

Los Little monsters que consiguieron entrada para este concierto deseaban con todas sus fuerzas que fuera un show especial por Halloween, y como recompensa han obtenido dos canciones sorpresa 'de infarto'.

En este tramo del espectáculo Lady Gaga ha decidido para el 31 de octubre interpretar los temas The edge of the glory y Joane, testa última dedicada a su abuela, recientemente fallecida. Muy emocionada ha recordado a su familia y el gran peso de su abuela en la familia. Tras interpretarla ha prometido que volverá a Barcelona por todo el cariño que está recibiendo.

El resto ya ha sido una gran fiesta: Con los Little monsters descontrolados, Vanish to you ha sido toda una gran celebración, mientras Bad Romance ha demostrado que más es más con fuego y explosiones.

Sin todo lo que la oculta tras una gran artista, Lady Gaga ha cantado y bailado How Bad Do U Want Me con los ojos vidriosos.

Lady Gaga no podía despedirse de Barcelona de otra forma que no fuera la fiesta de Halloween que tanto ella como su público se merecían. Una fecha sellada a fuego en el calendario para los Little Mosnters, pero también para Mother Monster.