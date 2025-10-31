Lady Gaga, reina Halloween: sus canciones más tenebrosas para no dejar de bailar

Lady Gaga, la reina del Halloween: sus canciones más tenebrosas para no dejar de bailar | UNIVERSAL

Lady Gagaes la reina por excelencia de Halloween. La artista cuenta con una larga trayectoria que lleva por bandera la tenebrosidad y el terror con sus canciones, su estética y sus puestas en escena.

Tanto es así que ella es Mother Monster para sus fans, mientras que ellos son Little Monsters. Es ella quien demostró que no estaba reñido lo escalofriante con el talento, y mimetizó el pop con letras oscuras y monstruosas.

Y Barcelona ha sido la gran afortunada entre todos los destinos del The Mayhem Ball Tour de acoger su concierto de la noche de Halloween. Este viernes 31 de octubre Lady Gaga se sube al escenario del Palau Sant Jordi, ante fans que solo esperan vivir una velada única y sinigual de la gira.

En honor a la tenebrosa artista, recopilamos sus éxitos más 'halloweenianos' hasta la fecha:

Bloody Mary

Abracadabra

The Dead Dance

Judas

Disease

Scheiße

Heavy metal lover

Dance in the dark

Monster

Zombieboy

Government Hoocker

Teeth