Lady Gaga retransmitirá un especial de sus conciertos en Japón por streaming

¡Buena noticias para los Little monsters e todo el mundo!

Lady Gaga está en plena The Mayhem Ball en Japón, donde dará un total de seis conciertos esta recta final de enero. Y Universal Music Japan ha anunciado un streaming especial de uno de sus conciertos.

Este especial no tiene nada que ver con el concierto único que hizo para Apple Music, Mayhem: Requiem, que todavía no está disponible en la plataforma. Se trata de la retransmisión de un show de su gira en el país nipón a nivel mundial.

"Para conmemorar la gira que marca su primera visita en aproximadamente 4 años, a partir de las 21:00 del sábado 24 de enero, se transmitirá un programa especial en YouTube. ¡Sintonícelo para un resumen de la actuación en Osaka y un avance del espectáculo en Tokio!", comparte la discográfica.

Así, tendremos más contenido de The Mayhem Ball muy pronto, viendo cómo la artista desarrolla su gira sobre los escenarios de Japón.

Un tour de éxito

The Mayhem Ball es una de las giras de Lady Gaga más exitosas de su carrera.

La artista se ha recorrido el mundo con un espectáculo de altura, con performances de ensueño y un grupo de baile sinigual, al ritmo de canciones como Abracadabra, Vanist to you y Garden of Eden.