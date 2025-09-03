Lady Gaga revive como una muñeca terrorífica en el videoclip de 'The Dead Dance', dirigido por Tim Burton

¿Qué sería Lady Gaga si un buen videoclip? Pues si lo juntas con Tim Burton como su director, nace algo tan especial como el vídeo musical de The Dead Dance, la canción que la artista ha lanzado para la serie Miércoles.

La intérprete de Born This Way se ha volcado con la ficción protagonizada por Jenna Ortega, convirtiéndose en uno de sus personajes en la segunda temporada de la producción, pero también estrenando una canción inédita que sus fans esperaban con muchas ganas.

Después de cómo la primera temporada de la serie llevó a lo más alto su canción Bloody Mary 11 años después de su lanzamiento, Gaga ha querido ser parte de este fenómeno cultural. Y qué mejor manera que dejando llevar su 'monstruoso' talento una vez más.

Desde este 3 de septiembre ya podemos ver a Gaga interpretar a la profesora Rosaline Rotwood en la historia de Miércoles Addams, pero también podemos escuchar The Dead Dance. Ahora también podemos ser testigos de su videoclip, dirigido por Tim Burton.

Lady Gaga como una terrorífica muñeca

Era un secreto a voces, pero parece que es real: Lady Gaga y Tim Burton se trasladaron a la enigmática Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Se dice que esta zona está embrujada y cuenta con cientos de muñecas en descomposición colgadas en árboles y estructuras.

En el videoclip, como si de una película en blanco y negro se tratara, Lady Gaga aparece como una muñeca más que cobra vida entre tantas otras repartidas por la isla. Y como si de un zombi se tratara, la cantante y actriz se desplaza, baila y abraza su nuevo ser.

Por el camino saluda a sus compañeras muñecas, que le devuelven alguna sonrisa. Un grupo de baile se une a la artista, y juntos recrean un baile que seguro que acaba siendo tendencia, como el que viralizó Jenna Ortega en el papel de Miércoles Adams en la primera temporada de la serie.

La luz se apodera del videoclip y Lady Gaga sigue bailando sin parar como la propia canción indica, entre convulsiones terroríficas por ser una muñeca que ha llegado a la vida.